Beca Benito Juárez: calendario de pagos diciembre 2025 Ya iniciaron los pagos para la Beca Benito Juárez; conoce qué día te depositarán el último pago del año (Gobierno de México)

Inicia diciembre y con este los depósitos del último pago del año 2025 de la Beca Benito Juárez, los cuales comenzarán a partir del jueves 4 de diciembre; aquí te compartimos el calendario oficial.

Este pago es correspondiente al 2.º bimestre del ciclo escolar 2025-2026 y se le realizará a todas las personas que ya hayan recibido un depósito de su beca con anterioridad, ya que este pago es solamente para los beneficiarios de continuidad.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a estudiantes que se encuentren cursando el bachillerato o profesional técnico bachiller en una escuela pública.

A quienes son beneficiarios de esta beca, se les deposita de manera bimestral la cantidad de $1,900 pesos mexicanos con la finalidad de que continúen y finalicen sus estudios.

Este pago se realiza durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, sin considerar julio y agosto. Para este ciclo escolar 2025-2026, apenas en diciembre se efectuará el segundo pago de este periodo.

Por su parte, Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, ha compartido el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez y nosotros te lo compartimos.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez?

El pago corresponde a los meses de noviembre-diciembre y se realizará por orden alfabético de acuerdo a la inicial de tu primer apellido, siendo este el calendario oficial de fechas de pago:

Jueves 4 de diciembre: A, B

A, B Viernes 5 de diciembre: C

C Lunes 8 de diciembre: D, E, F

D, E, F Martes 9 de diciembre: G

G Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

H, I, J, K, L Jueves 11 de diciembre: M

M Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

N, Ñ, O, P, Q Martes 16 de diciembre: R

R Miércoles 17 de diciembre: S

S Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Recuerda que cualquier depósito de la Beca Benito Juárez se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar y desde esta podrás pagar en ciertos establecimientos o bien retirar el dinero en efectivo, ya sea en un cajero automático del Banco del Bienestar o en tiendas de autoservicio u otro banco, pagando una comisión.

Si aún no cuentas con tu tarjeta del Banco del Bienestar, todavía no podrás recibir el pago de tu beca, por lo que deberás estar atento a tu institución educativa, pues ahí comparten los días en que se realiza la entrega de estas.