SEP suspende las clases para este viernes 26 de junio y NO es por el Mundial: te decimos cuál es la verdadera razón

El viernes 26 de junio no habrá clases en varias escuelas del país, y como era de esperarse, las teorías no tardaron en aparecer. Desde un “puente” hasta el rumor de que tenía algo que ver con el Mundial 2026.

Pero la realidad está lejana a ambas teorías. De acuerdo con la organización del ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este día forma parte de los ajustes finales del calendario, enfocados en actividades administrativas y cierre de evaluaciones, no por futbol, ni un día festivo.

¿Por qué la SEP suspende clases el 26 de junio?

Este tipo de jornadas suelen destinarse a procesos como:

Cierre de evaluaciones finales

Captura de calificaciones

Ajustes administrativos del ciclo escolar

Organización interna de docentes

Esto quiere decir que, mientras los alumnos descansan, las escuelas y docentes hacen “corte de caja” para dejar todo listo antes de finalizar el ciclo escolar.

El Mundial 2026 y las escuelas mexicanas

En redes sociales se viralizó la idea de que la suspensión de clases tenía relación con el ambiente previo al Mundial 2026, que tendrá sede en México junto con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, hasta ahora no existe ningún anuncio oficial que conecte este día libre con el torneo.

¿Para quiénes aplica el descanso de la SEP?

La suspensión aplica principalmente a estudiantes de educación básica que siguen el calendario oficial de la SEP. Sin embargo, cada estado o escuela puede tener ligeras variaciones dependiendo de su organización interna.

Por eso, lo más recomendable es revisar avisos de cada plantel para evitar confusiones de última hora.

Este día libre forma parte del tramo final del ciclo, lo que significa que el cierre de clases está cada vez más cerca. Después de estas jornadas administrativas, se avecinan evaluaciones finales, entrega de boletas y el esperado inicio de vacaciones.