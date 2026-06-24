Tras horas de cierre, liberan la México-Pachuca; transportistas y autoridades pactan mesas de trabajo

Manifestación transportistas

Miles de automovilistas resultaron afectados este miércoles por los bloqueos realizados por transportistas en diversos puntos del Valle de México y carreteras del país. Durante varias horas, las movilizaciones ocasionaron tránsito lento, retrasos y complicaciones para quienes intentaban llegar a sus centros de trabajo, escuelas o realizar actividades cotidianas.﻿

Aunque la protesta generó molestias entre la población, en el lugar también fue posible escuchar las razones que llevaron a distintos operadores y organizaciones del transporte de carga a participar en la movilización. Entre sus principales demandas señalaron presuntos abusos de autoridad, extorsiones, irregularidades en revisiones de tránsito y problemas de seguridad en las carreteras.﻿

Desde temprana hora, distintos contingentes comenzaron a concentrarse en accesos carreteros y vialidades estratégicas. En algunos puntos se observó la presencia de unidades de carga estacionadas parcialmente sobre la vía, mientras representantes de las organizaciones mantenían reuniones con autoridades para intentar alcanzar acuerdos.﻿

Durante el desarrollo de la protesta existió incertidumbre entre los propios participantes. Algunos operadores señalaron que habían recibido información sobre una posible liberación de vialidades; sin embargo, posteriormente les indicaron permanecer en espera mientras continuaban las negociaciones.﻿

En entrevista, varios conductores explicaron que las inconformidades que motivaron la movilización no surgieron de un solo hecho, sino de situaciones que aseguran enfrentar de manera recurrente durante sus recorridos por diferentes municipios y carreteras del país.﻿

Entre los señalamientos más frecuentes se encontraron presuntos cobros indebidos, infracciones que consideran injustificadas y la actuación de algunas grúas y corporaciones de tránsito. Algunos operadores relataron experiencias personales en las que, aseguran, fueron detenidos por supuestas faltas administrativas o tuvieron que realizar pagos para continuar su camino.﻿

De acuerdo con los testimonios recopilados durante la manifestación, varios transportistas consideran que existe una falta de criterios uniformes entre municipios y corporaciones, lo que genera confusión al momento de circular con unidades de carga. También mencionaron que, en ocasiones, permisos o documentos expedidos por una autoridad no son reconocidos por otra.﻿

Otro de los temas que apareció constantemente en las conversaciones fue la inseguridad en carretera. Conductores con años de experiencia al volante describieron rutas que consideran de alto riesgo debido a la incidencia de robos, asaltos o intentos de despojo de mercancías.﻿

Algunos operadores señalaron que, además del temor a perder la carga, existe preocupación por la integridad física de quienes realizan los viajes. En varios casos comentaron que los robos afectan tanto a los dueños de las mercancías como a los trabajadores encargados del traslado.﻿

Durante el bloqueo también se escucharon críticas relacionadas con ciertas autopistas del país. Algunos participantes mencionaron la falta de áreas de descanso, servicios básicos y espacios seguros para detenerse durante trayectos largos, situación que, desde su perspectiva, incrementa los riesgos para quienes pasan muchas horas conduciendo.﻿

Los testimonios reflejaron además las condiciones laborales que enfrentan algunos operadores. Varios explicaron que las entregas suelen estar sujetas a horarios estrictos y que los retrasos ocasionados por accidentes, congestionamientos o revisiones pueden afectar futuras asignaciones de trabajo.﻿

Sin embargo, más allá de las distintas versiones expresadas por los participantes, las autoridades mantuvieron comunicación con representantes de las organizaciones para buscar una salida al conflicto y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.﻿

Mientras avanzaban las negociaciones, cientos de automovilistas permanecían atrapados en largas filas. Algunos tuvieron que buscar rutas alternas, mientras que otros optaron por esperar la reapertura de las vialidades. Las afectaciones fueron visibles en distintos puntos donde se registraron cierres parciales o bloqueos intermitentes.﻿

La situación también generó preocupación entre usuarios del transporte público y personas que necesitaban trasladarse por motivos laborales o familiares. En redes sociales circularon imágenes y reportes de congestionamientos que se extendieron durante varias horas.﻿

A pesar de las molestias ocasionadas, el diálogo entre autoridades y representantes de los transportistas continuó durante buena parte del día. Conforme avanzaron las reuniones, comenzó a difundirse información sobre posibles acuerdos para liberar los bloqueos.﻿

Finalmente, tras varias horas de conversaciones, se informó que las organizaciones y las autoridades alcanzaron un entendimiento inicial que permitió el retiro gradual de las unidades y la reapertura de las vialidades afectadas.﻿

Como parte de los acuerdos, se estableció el compromiso de instalar mesas de trabajo y abrir un proceso de diálogo que se desarrollará durante los próximos quince días. En estas reuniones participarán representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de revisar las inconformidades presentadas por el sector transportista.﻿

De acuerdo con lo dado a conocer tras las negociaciones, el propósito será analizar las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, procedimientos administrativos, operativos de tránsito y otros temas planteados durante la movilización.﻿

El acuerdo no representa una solución inmediata a todas las demandas expuestas por los transportistas, pero sí marca el inicio de una etapa de revisión y acercamiento entre las partes involucradas.﻿

Durante la protesta quedó claro que existe una diferencia de perspectivas sobre la problemática. Mientras los conductores señalaron situaciones que consideran injustas y que afectan su trabajo diario, miles de ciudadanos expresaron inconformidad por los bloqueos y las complicaciones que generaron en la movilidad.﻿

Precisamente por ello, uno de los principales retos de las mesas de diálogo será encontrar mecanismos que permitan atender las preocupaciones del sector sin afectar a terceros ni interrumpir el funcionamiento de las vialidades.﻿

En el lugar de los hechos fue posible observar un ambiente mayormente pacífico. Aunque existieron momentos de tensión por la incertidumbre sobre la duración del bloqueo, no se registraron confrontaciones de gran magnitud entre manifestantes y autoridades.﻿

Los operadores permanecieron atentos a las instrucciones de sus dirigentes mientras se desarrollaban las negociaciones. Algunos reconocieron que la protesta implicaba perder horas de trabajo y retrasar viajes programados, pero consideraron importante participar para visibilizar las problemáticas que enfrentan en su actividad diaria.﻿

Por otro lado, ciudadanos afectados por los cierres señalaron la necesidad de encontrar formas de protesta que no repercutan directamente en quienes dependen de las vialidades para trasladarse. Esta postura también fue compartida por usuarios que quedaron varados durante varias horas.﻿

La jornada concluyó con la liberación gradual de los puntos bloqueados y el compromiso de continuar las conversaciones en los próximos días. Será durante ese periodo cuando las autoridades revisen los planteamientos presentados por las organizaciones y definan posibles rutas de atención.﻿

Por ahora, el resultado más inmediato de la movilización es la apertura de un canal formal de comunicación entre transportistas y autoridades de los tres niveles de gobierno. Los próximos quince días serán clave para determinar si las mesas de trabajo logran traducirse en acciones concretas o si las diferencias persisten.