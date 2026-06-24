Federación y transportistas acuerdan ruta para atender demandas y evitar bloqueos

El titular de SSPC, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, durante el diálogo con los transportistas (Especial)

Bloqueos por inseguridad — Después de varias horas de diálogo entre autoridades del Gobierno Federal y transportistas que realizaron bloqueos intermitentes en varias carreteras del país, este miércoles ambas partes, reunidas en un hotel de la Ciudad de México, acordaron una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus demandas para evitar que sigan los cierres viales que afectan a terceros.

En el encuentro participaron en representación del Gobierno Federal el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación (Segob), César Yáñez, mientras que por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) estuvo su dirigente, Rafael Ortiz Pacheco.

Durante esta reunión, según informó la Secretaría de Gobernación, se acordó una minuta y ruta de trabajo para atender las necesidades y planteamientos del gremio transportista y en el que destaca como prioridad atención a la inseguridad en carreteras.

El Gobierno Federal refrendó su compromiso con el diálogo, atención institucional y construcción de acuerdos que permitan atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad por las vías pacíficas y dentro del marco de la ley.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) realizaron bloqueo parcial sobre las entradas y salidas de la capital veracruzana (Tonatiuh Navarro/Cuartoscuro)

La Segob señaló que continuarán las reuniones para atender las preocupaciones planteadas por los transportistas.

En tanto, la AMOTAC, en voz de su dirigente Rafael Ortíz, informó que con este acuerdo desisten de las movilizaciones y bloqueos en las carreteras del país.

CIERRES CARRETEROS

La amenaza de un megabloqueo nacional de transportistas parecía haberse desactivado tras la realización de una mesa de diálogo entre Segob y transportistas durante la noche del martes 23 de junio, sin embargo, la mañana de miércoles se registraron movilizaciones de transportistas caravanas y afectaciones viales por bloqueos intermitentes en distintas carreteras que conectan a la Ciudad de México como la Autopista México-Puebla, México- Pachuca, México-Querétaro y en el acceso de la México-Cuernavaca, México-Pirámides, Carretera Chalco-México, Arco Norte, Vía Morelos en Ecatepec, Vía José López Portillo (Ecatepec, Coacalco y Tultitlán) y Tecámac.

En el interior del país también se registraron bloqueos en carreteras de Puebla, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y Tabasco.

DEMANDAS

Las principales demandas de los transportes la encabnezan:

Mayor seguridad en carreteras federales.

Combate a robos y asaltos contra operadores.

Fin de las extorsiones en retenes y puntos de revisión.

Reducción de costos en trámites y permisos.

Regulación de los cobros de servicios de grúas.

Atención a rezagos administrativos en la SICT.

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