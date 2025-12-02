Beca Rita Cetina 2025: calendario oficial de pagos en diciembre

¿Cuándo y cuánto te depositan por la Beca Rita Cetina Diciembre 2025? Descubre las fechas y montos del pago de diciembre

La Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria en planteles públicos, realizará en diciembre de 2025 su último depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Este apoyo forma parte de los programas sociales enfocados en evitar la deserción escolar y brindar respaldo económico a familias con hijos en esta etapa educativa.

De acuerdo con el calendario oficial, el depósito se realizará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y se entregará de manera escalonada según la inicial del primer apellido. Las fechas confirmadas marcan el inicio de pagos el 4 de diciembre y la conclusión el 18 de diciembre de 2025, comprendiendo así un periodo de dos semanas para completar todas las dispersiónes.

El apoyo económico estándar es de 1,900 pesos, aunque las familias con más de un estudiante en secundaria recibirán 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito. Esto permite que, en hogares con varios beneficiarios, el monto total sea mayor y represente un respaldo más amplio para cubrir necesidades escolares.

Este último depósito del año suele ser clave para muchas familias, pues facilita gastos relacionados con el transporte, materiales académicos y otros recursos necesarios para continuar el periodo escolar. Las autoridades recomiendan revisar el saldo mediante la app o los cajeros del Banco del Bienestar para confirmar la recepción del monto.

Asimismo, se enfatiza que no es necesario acudir a módulos o hacer trámites extras para recibir el pago, ya que el recurso se deposita automáticamente en la tarjeta registrada mientras el beneficiario cumpla con los requisitos del programa y cuente con su información actualizada en el sistema.