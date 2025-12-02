Corte en Nueva York adelanta al 12 de enero de 2026 audiencia de sentencia de “El Mayo” Zambada

Ismael "El Mayo" Zambada conocerá su sentencia el `12 de enero de 2026

Sentencia del "Mayo" Zambada — El juez Brian Cogan, que lleva el caso de Ismael “El Mayo” Zambada en corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, adelantó la audiencia de sentencia contra el líder del Cártel de Sinaloa y marcó la fecha para el 12 de enero de 2026 y no para el día 13 como estaba marcado.

La diligencia en la que se conocerá la condena para el narcotraficante se prevé inicie a las 10:00 horas locales. Sin embargo, la defensa del “Mayo” Zambada tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción. En tal caso, la respuesta de Washington tendría que presentarse antes del 5 de enero de 2026.

“El Mazo” Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos de narcotráfico y empresa criminal continua, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que incluye el pago de 15.000 millones de dólares, a cambio de no condenarlo a la pena capital, por lo que se estima que el capo fundador del Cártel de Sinaloa podría recibir cadena perpetua.

El líder fundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable el pasado 25 de agosto pasado de dos cargos de narcotráfico y tener una empresa criminal, cargos por los cuales podría enfrentar una pena de prisión de por vida.

El pasado 25 de agosto “El Mayo”·Zambada leyó una carta parte de su trayectoria delictiva y detalló que contaba con un amplio grupo de hombres armados bajo su control, muchos de los cuales fueron asesinados.

“Pido perdón a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”, dijo.

En la misma línea el capo sinaloense se mostró de acuerdo con la representación de Frank Pérez, quien también es abogado de su hijo, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, lo que podría representar un conflicto de intereses, de acuerdo con los fiscales.

La defensa de “El Mayo” debe presentar sus argumentos (memorándum de sentencia y objeciones) antes del 29 de diciembre, mientras el gobierno estadounidense tiene de plazo para enviar sus alegatos hasta antes del 5 de enero de 2026.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 a su llegada a Estados Unidos, en un aeropuerto próximo a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien reconoció en las últimas horas que lo secuestró para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

En el acuerdo de culpabilidad publicado el lunes, Guzmán López señaló que el secuestro no fue solicitado por el gobierno de Estados Unidos y dijo que lo hizo para mejorar su situación y la de su hermano Ovidio, quien también enfrenta un proceso penal por varios cargos en el vecino país.

La Fiscalía estadounidense, a través del fiscal Andrew Erskine, dejó claro que los hermanos Guzmán López no recibirán beneficios por el secuestro de Zambada García.

Sin embargo, ambos hijos de “El Chapo” alcanzaron acuerdos de cooperación con la justicia estadounidense, sin que hasta el momento se haya definido la fecha de sus sentencias.

La Crónica de Hoy 2025