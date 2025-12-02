Diputados refuerzan proceso de la carrera militar y reforman reglas para ascensos en la Armada

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Ascensos de la Armada de México con el fin constitucional de valar por la perspectiva de género, además que avaló crear la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituye al Estado Mayor General.

Con 451 votos a favor, los legisladores dieron luz verde al dictamen de la iniciativa presentada por la Comisión de Marina.

“La reforma tiene la finalidad de homologar la lingüística jurídica de la presente ley con los postulados nacionales e internacionales y garantizar desde la legislación vigente la igualdad y la no discriminación entre el personal de la secretaría, así como del instituto armado, con especial referencia a los procesos de ascenso de grados”, se especifica.

Para los diputados de la mayoría, con esto se da un paso significativo al incorporar las expresiones de “personal” o la “persona convocada”, partiendo de la idea constitucional y de compromisos internacionales donde se hace referencia a la equidad de género y la no discriminación, incorporando una perspectiva de género explícita en la normativa castrense.

“La precisión de las reglas de ascenso en tiempo de paz, su carácter excepcional y la clarificación de las inconformidades fortalecen la carrera militar y garantizan mayor seguridad jurídica al personal naval en sus procesos de promoción.

“La iniciativa adecúa las referencias que ya no corresponden a la nueva estructura de la Armada, sustituyen el Estado Mayor General por la Jefatura de Operaciones Navales, por cierto, dirigida por un gran boqueño. Uno de los principales cambios del dictamen, es el referente a la incorporación del lenguaje inclusivo, lo que contribuyen a que los ascensos se complementen, la igualdad sustantiva. Un punto especial y relevante para esta figura, es el de la milicia auxiliar. Con ello, se llena una laguna jurídica que durante años generó incertidumbre y hoy damos un paso que reconoce la labor de quienes desde la Armada han sostenido tareas de operación y administración indispensables para la defensa nacional. Con este cambio se evita la discrecionalidad, se dota al personal naval de un marco normativo actualizado, moderno y congruente, con la responsabilidad que asume el servir a la nación.

“Se establece que, cuando una persona naval sea excluida de manera indebida por un capricho o una falta administrativa, la ley le otorgará y obligará su reincorporación inmediata al proceso de ascensos, aun si las evaluaciones ya se realizaron. Con ello se protege su derecho a competir en igualdad de circunstancias y condiciones y se evita errores administrativos que frenen el desarrollo profesional y personal de los miembros de la Armada”, expuso el diputado del PT, Ramón Ángel Flores Robles:

Asimismo, se ordena a los supuestos del ascenso post mortem, clarificando procedimientos y salvaguardando los derechos de las y los beneficiarios. Se trata de un acto de justicia institucional e histórico hacia quienes ya entregaron su vida al servicio de la nación.

Uno de los avances más significativos en este recurso es el recurso de inconformidad, el dictamen mejora sustancialmente este mecanismo, unifica criterios, simplifica etapas y fortalece el debido proceso. Hoy, si un miembro de la Armada busca que tenga un trato justo a la hora del ascenso, va a tener recursos legales para poder acudir a instancias y se reconozca por meritocracia su crecimiento y no por los deseos personales o por las faltas administrativas.

“Con este dictamen se garantiza que cada marinero y oficial tenga un instrumento real y no simbólico para defender sus derechos. Hablar de certeza jurídica es justo hablar que este recurso funcione. Queda mucho por decir de la estructuración de la Armada de México. U reconocimiento pleno que le han dado los ciudadanos al ser la institución de mayor confianza al día de hoy, compartida o por el pueblo de México. Han sido las encuestadoras y la gente que genera opinión quienes san coincidido con esta idea. Y hoy a lo que le estamos dando certeza es a los hombres y las mujeres que son técnicos, profesionistas, que se capacitan, que toman cursos, que hacen sus maestrías y sus posgrados en las escuelas de la Armada para poder ascender, para tener una Armada más técnica, más profesional, que no rehúya a la lealtad, al honor y a la defensa nacional, pero que sí le integre con tecnicismo, con practicidad y, sobre todo, con objetividad en la operación”, indicó el petista.

También, en MC su voto fue a favor, fue un voto de confianza a lo que significa este ascenso para las y los marineros, expresaron.

“Y votaremos a favor sin dejar de quitar el ojo, que falta mucho, para que las listas que integra el Senado de la República, de ascensos, tengamos más tiempo para verificar los perfiles y podamos tener mejores mandos, mayor capacitados y, como hoy se tiene, el instituto de mayor confianza, con los mejores hombres y mujeres que defiendan a la nación. Por eso vamos a respaldar esta iniciativa”.