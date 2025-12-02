En el envío de remesas desde EU, sin “indicios de lavado de dinero”: Sheinbaum

Descartan acciones de lavado de dinero a través de envío de remesas desde EU a México (Archivo/Cuartoscuro)

Remesas — “No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero (...) si hubiera indicios en la investigación (como señala el Departamento del Tesoro de EU), pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas”, aseguró este martes en Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum, al subrayar que su gobierno no ha detectado indicios de lavado de dinero en los envíos de connacionales.

Sheinbaum insistió en que alrededor de 40 millones de personas apoyan a sus familias desde Estados Unidos con este envío de remesas y pidió no relacionarlo con alguna actividad delictiva.

“Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse, pero no se pueden explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal”, comentó.

En la misma línea, refirió que trabaja en coordinación con autoridades con la la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de EU para detectar estas operaciones ilegales; hace unos meses, este organismo estadounidense sancionó a bancos por lavado de dinero del crimen organizado.

La administración de Donald Trump emitió el pasado 28 de noviembre una alerta para exigir a empresas transmisoras de dinero reforzar todos sus controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” relacionadas con transferencias de fondos entre EU y México realizadas por “extranjeros indocumentados”, operaciones que también incluya las remesas.

Por otra parte, la Jefa del Ejecutivo federal aseguró que el indicador de las remesas se ha incrementado y desestimó lo informado por el Banco de México (Banxico), de que los envíos de dinero de mexicanos en el extranjero, principalmente de Estados Unidos, ha sufrido una caída durante los últimos siete meses.

