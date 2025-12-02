IMSS relanza Estrategia de Trato Digno  

IMSS Trato Digno El director general del IMS, Zoé Robledo anunció el relanzamiento de la Estrategia Trato Digno, que estará integrado con más de 2 mil agentes y mil módulos en sus unidades médicas se contempla implementar 11 acciones enfocadas a una atención que garantice derechos, genere empatía y procure dignidad (Instituto Mexicano del Seguro Social)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que la estrategia contempla 11 acciones concretas con un enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure la dignidad.

Agregó que el crecimiento ha sido notable, ya que en comparación con 2020, los módulos pasaron de 944 a mil 083, lo que representa un incremento del 15 por ciento, y se crearon 698 nuevas plazas, equivalentes a un aumento del 42 por ciento en personal.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció el relanzamiento de la Estrategia “Trato Digno”, enfocada a que las y los trabajadores del instituto den, en efecto, un trato digno a la derechohabiencia.

“Este relanzamiento forma parte de un nuevo enfoque de atención que garantiza derechos, genera empatía y procure la dignidad de quienes se atienden en el Seguro Social”, dijo Zoé Robledo.

En el relanzamiento de dicha iniciativa se tiene contemplado como eje fundamental transformar la atención en las unidades médicas del IMSS, garantizando que cada persona que acuda al instituto sea escuchada, orientada y acompañada en un entorno donde la dignidad se convierta en una práctica institucional.

Robledo Aburto sostuvo que en este año, esta fuerza humana alcanza 2 mil 350 personas, entre coordinadoras y consultoras, desplegadas en 1,083 módulos de atención en el país.

En cuanto a la referida estrategia, ésta contempla 11 acciones concretas para fortalecer la atención: una nueva identidad visual para el personal, que incluye uniforme, chaleco, corbata y distintivos con la leyenda “Trato Digno IMSS”, además de nuevos rótulos e identificadores en los módulos.

También se implementará un tablero virtual de monitoreo en tiempo real de casos complejos y un decálogo acompañado de un Muro del Trato Digno en cada unidad, para reconocer públicamente al personal ejemplar.

Para garantizar la cobertura total, se instalarán 546 nuevos módulos de Trato Digno en todas las unidades médicas y hospitales del país, además de la contratación de más personal para turnos nocturnos y de urgencias, y la conformación de un Comité Central y comités delegacionales que coordinen acciones en el territorio nacional.

Robledo Aburto dijo que cada dos meses en todos los hospitales se realizan encuestas de percepción al derechohabiente, la instauración cada 16 de noviembre para reconocer al personal destacado en atención y orientación y se implementan brigadas locales integradas por directivos que analizan y atienden directamente las causas de maltrato.

El director general del Seguro Social agregó que el crecimiento ha sido notable, ya que en comparación con 2020, se pasó de tener 1,652 TAOD a 2,350, es decir, se crearon 698 nuevas plazas, equivalentes a un aumento del 42% en personal dedicado al trato digno; y los módulos pasaron de 944 a 1,083, lo que representa un incremento del 15%.

Recordó que el personal de Trato Digno tiene una historia de más de cuatro décadas, iniciando en 1977 como Técnicas en Orientación e Información (TOI), al evolucionar en 1994 a Técnicas de Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), y consolidándose en 2022 como Agentes de Trato Digno.