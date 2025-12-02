Inmegen y UNFPA firman convenio para identificar a personas desaparecidas con pruebas genómicas

Identificación de personas desaparecidas El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) firmaron un convenio para identificar a personas desaparecidas con pruebas genómicas

Inicia programa piloto para el análisis genómico de 750 muestras óseas, con un donativo en especie del gobierno de Alemania, para identificar a personas desaparecidas, el cual representa un hito al ser el primer convenio que el UNFPA suscribe con un Instituto Nacional de Salud en México.

Lo anterior, se llevará a cabo a través de un programa piloto en coordinación con las fiscalías estatales de Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas, apoyados con un donativo en especie del gobierno de Alemania.

Ello, gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para implementar un programa piloto en los tres estados mencionados para la identificación de personas desaparecidas, mediante la realización de pruebas genómicas.

A su vez, la representante en México del UNFPA, doctora Alanna Armitage, señaló que con el convenio y el financiamiento del gobierno alemán, se concreta una donación de insumos por tres millones 100 mil pesos, lo que permitirá al Inmegen procesar 750 muestras genéticas de alta complejidad.

Reconoció que la preparación de las y los expertos en genética forense en México impulsa y potencia el talento y las capacidades existentes en el país.

Alanna Armitage aseguró que la capacidad técnica del Inmegen es un pilar fundamental para dar certeza al proceso de identificación humana y externó su confianza en que “este convenio no sólo marca el inicio de una colaboración estratégica, también representa una ruta de esperanza para las innumerables familias que esperan respuesta. La ciencia, la colaboración y la innovación se unen para ofrecer un futuro más justo”.

Asimismo, el embajador de Alemania en México, Clems von Goetze, señaló que este trabajo conjunto representa un paso concreto para que la justicia y la verdad se hagan realidad.

El director general del Inmegen, doctor Jorge Meléndez Zajgla, resaltó que la realización de pruebas forenses en este instituto muestra que el conocimiento científico se pone al servicio de la sociedad y contribuye al entorno de justicia social, seguridad, desarrollo inclusivo, incluyente y sustentable para la población.

El doctor Jorge Meléndez informó que, como parte inicial del convenio, se obtuvo una donación para adquirir insumos especializados que permitirán realizar el análisis de muestras óseas complejas en coordinación con las fiscalías de Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas, al tiempo que sostuvo que “detrás de cada proceso que se realice en el Instituto, se encuentra el trabajo riguroso y altamente especializado de la comunidad del Inmegen”.

“Este convenio reafirma al Inmegen como el centro nacional de referencia en estudios sobre el genoma humano y sus implementaciones, además de que fortalece su proyección internacional y apoya el desarrollo de capacidades científicas sostenibles para México, en beneficio de la salud pública y las necesidades del país y de sus habitantes”, resaltó.

Subrayó la capacidad técnica del Instituto, y precisó que el Inmegen cuenta con el Laboratorio de Perfiles Genéticos, único en América Latina con la acreditación internacional ISO-IEC-17025 para la obtención de perfiles genéticos mediante secuenciación masiva y electroforesis capilar en grado forense.

Destacó lo anterior, durante la ceremonia de la firma del citado convenio, la cual se llevó a cabo en el auditorio “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” del Inmegen y ante autoridades de la Secretaría de Salud y representantes diplomáticos de Alemania, Noruega y Países Bajos, el doctor Meléndez Zajgla enfatizó que el convenio de colaboración se concreta con el acompañamiento y la cooperación técnica internacional del Programa de Identificación Humana del UNFPA, financiado por los gobiernos de Alemania y Noruega, a quienes agradeció su respaldo.

En su oportunidad, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Hinojosa, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich sostuvo que el multicitado convenio de colaboración, marca un paso decisivo en la manera en la que el Estado mexicano articula la ciencia, la salud y los derechos humanos.

Asimismo, aseveró que la salud también comprende una perspectiva integral de bienestar físico, mental y social, ya que al “dar certeza a una familia sobre el paradero de un ser querido es también un acto de salud pública y de reconstrucción del tejido social”, al transformar la incertidumbre en certeza científica “es la forma en que nosotros contribuimos a aliviar el dolor y a acompañar el camino hacia la justicia”.

Resaltó el importante papel del Inmegen, como centro nacional de referencia enfocado al procesamiento de las muestras óseas que requieren el más alto nivel de especialización, ya que al recibir una muestra “sabemos que detrás hay una carpeta de investigación y que hay esperanza para una familia”, y con cada perfil genético exitoso del análisis de muestras de: Zacatecas, Quintana Roo y Tabasco generará la evidencia necesaria para escalar esta solución a todo el país.

“No estamos aquí para una intervención temporal. El objetivo alineado con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum es dejar capacidad instalada y transitar de la dependencia tecnológica a la soberanía científica forense”.