ISSSTE publica acuerdo en beneficio de ex policías con créditos FOVISSSTE  

FOVISSSTE El ISSSTE publicó en el DOF, un acuerdo en beneficio de ex policías con créditos FOVISSSTE mediante el cual ex elementos de la Policía Federal o Guardia Nacional podrán liquidar sus financiamientos al cubrir al menos dos veces el monto originalmente otorgado (La Crónica de Hoy)

La Junta Directiva del ISSSTE aprobó la modificación al Programa 2X para ex elementos de la Policía Federal o Guardia Nacional, cuyo objetivo es ofrecer una vía para la liquidación de créditos hipotecarios del Fondo de la Vivienda del instituto, a quienes tuvieron cambios laborales derivados de la transición institucional ocurrida entre 2019 y 2024.

El ISSSTE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo dirigido a personas acreditadas ex integrantes de la Policía Federal o Guardia Nacional, así como a quienes fueron comisionados o reinstalados en otras dependencias, sin importar si su estatus es Activo, Pensionado o Fuera del Sector.

Para incorporarse, deberán contar con un crédito otorgado antes del 1 de octubre de 2021 y comprobar su baja o situación administrativa conforme a los criterios establecidos.

El beneficio principal es la liquidación del crédito, una vez cubierto un monto equivalente al doble de lo originalmente prestado, tras lo cual se emitirá la Constancia de Finiquito y la persona podrá iniciar el trámite de liberación de hipoteca, para ello, cada persona acreditada firmará una carta de aceptación de condiciones.

El Programa también permite la adhesión de quienes se encuentran en cobranza judicial o reestructura, con suspensión de acciones de cobro una vez formalizado el ingreso.

Para resultar beneficiado, se deberá presentar identificación oficial, constancia de baja o documentación equivalente, actualización del estado de cuenta y comprobantes de pago emitidos dentro de los periodos señalados por el Acuerdo.

Se precisó que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) integrará expedientes, aplicará las nuevas condiciones y registrará los créditos adheridos como “Programa 2X” para su seguimiento.

El Programa, impulsado en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca otorgar certeza jurídica a ex elementos de cuerpos de seguridad que mantienen créditos activos ante el FOVISSSTE.