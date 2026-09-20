Inicia construcción del muro fronterizo en Big Bend, Texas

muro

En la región fronteriza de Big Bend, en Texas, trabajadores de la administración trumpista ya colocan los primeros paneles de acero del proyecto de muro y barrera que ha de “reforzar la infraestructura de seguridad en la frontera con México”, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Esta misma dependencia, informó que los trabajos se ejecutan en el área correspondiente al primer tramo, llamado Big Bend 1, un sector ubicado en el condado de Hudspeth, en el oeste texano; la zona contempla 47 millas de infraestructura fronteriza.

En suma, la región de Big Bend comprende aproximadamente 500 millas de territorio fronterizo, desde un área del condado de Hudspeth, al sur de El Paso, hasta Lake Amistad. El CBP adujo que este espacio está dividido en cinco áreas de proyectos, por lo que el inicio de las obras en Big Bend 1 no significa que toda la extensión regional haya sido cubierta por construcciones.

En su portal web, la Oficina publicó un mapa de seguimiento de las obras fronterizas, también colgó una imagen de una grúa levantando uno de los paneles de acero para colocarlo en su posición para enfatizar que los trabajos han iniciado.

En el plan trazado por Donald Trump, el muro de Big Bend contempla la instalación de postes de acero de 30 pies de altura y serán levantadas nuevas carreteras de patrullaje e instaladas distintas tecnologías para detectar y disuadir el cruce de migrantes y contrabandistas. Sobre este esquema, la CBP informó que estaba construyendo un promedio de 12 millas de barreras por semana a lo largo de la frontera sur, cuyo recorrido se aproxima a las 2 mil millas.

CBP puntualizó que se han construido 200 millas de nuevas barreras desde el inicio del segundo mandato de Trump. Este ritmo representa el doble de la velocidad de construcción mencionada a principios de 2026 por el jefe de CBP, Rodney Scott, lo que significa una elevación significativa de la productividad en el proyecto.