Atrae FGR investigación por presunto contrabando de hidrocarburos en Guanajuato

Aseguramiento de hidrocarburos en San José Iturbide, Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) transfirió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la atracción de una carpeta de investigación en el estado de Guanajuato, relacionada con posibles delitos fiscales y de hidrocarburos.

El caso deriva de un cateo judicial ejecutado en un inmueble del municipio de San José Iturbide, donde autoridades federales localizaron un importante almacenamiento de combustible distribuido en gasolina regular, premium y diésel.

De acuerdo con el reporte oficial, las empresas vinculadas al caso no han presentado la documentación completa y fehaciente que acredite el origen lícito, el manejo y el destino final del combustible asegurado. Debido a la complejidad del caso y el perfil de las operaciones, la titular de la FGR ordenó que las indagatorias fueran asumidas por el área especializada en delincuencia organizada.

Actualmente, el personal ministerial realiza las siguientes acciones prioritarias:

Recopilación de información operativa de las diversas empresas involucradas en la cadena de distribución.

operativa de las diversas empresas involucradas en la cadena de distribución. Análisis técnico y financiero de los documentos contables incautados.

de los documentos contables incautados. Entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con el inmueble cateado.

El objetivo central de las diligencias es verificar a fondo la propiedad del producto, la trazabilidad financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la totalidad del hidrocarburo. Con estas acciones, la institución reiteró su compromiso en el combate al “huachicol”, el contrabando y la defraudación fiscal.