¿Regresan la bloqueos carreteros?: amagan con ‘caravana’ de tractores rumbo a Ciudad de México este 3 de diciembre

Bloqueos carreteros Productores agrícolas del estado bloquearon la mayoría de las carreteras federales en los municipios de Fresnillo, Calera, Ojocaliente, Trancoso y Guadalupe; para manifestarse en contra a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Los campesinos bloquearon con tractores desde muy temprana hasta pasadas las ocho de la noche. (Adolfo Vladimir)

La semana pasada, los transportistas se adueñaron de carreteras en diferentes partes del país para alcanzar acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Ahora, los productores agrícolas regresaron para hacer lo propio y lanzaron una advertencia de salir en “caravana” rumbo a la Ciudad de México para hacer un acto de protesta contra las autoridades ante sus inconformidades por la Ley Nacional de Aguas

Bloqueos carreteros hoy martes 2 de diciembre

Durante el transcurso del día, productores agrícolas volvieron a manifestarse en carreteras federales como Fresnillo, Calera, Ojocaliente o Troncoso. Incluso, miembros de esta causa en Chihuahua cerraron algunos cruces internacionales con Estados Unidos para generar presión.

¿Cuándo habría “caravana de tractores” a Ciudad de México?

Según declaró uno de los líderes del movimiento en Guanajuato, señaló que, de no recibir una respuesta por parte del Gobierno Federal, sería este miércoles 3 de diciembre cuando los productores agrícolas causen un nuevo caos en las carreteras de los diferentes estados y con rumbo a la capital del país como acto de protesta.

“Vamos a venir a entregarles a la presidenta nuestros tractores. Vamos a salir en caravana desde los diferentes puntos de los estados a la Ciudad de México para que la presidenta reciba nuestros tractores”, declaró.

¿Por qué protestan los productores agrícolas en las carreteras?

Los productores agrícolas en México han expresado su desacuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente porque prohíbe la transmisión de títulos de concesión de agua entre particulares, lo que incluye la herencia de estos derechos a sus descendientes, y elimina la posibilidad de venderlos o transferirlos al cambiar el uso de suelo.

Esta medida busca reconocer el agua como un recurso estratégico de la nación, escaso y no comercializable, con el fin de ordenar las concesiones, combatir el acaparamiento y promover un uso eficiente, según la iniciativa oficial.

Los agricultores argumentan que esto genera incertidumbre en sus operaciones y afecta generaciones de derechos adquiridos, viéndolo como una disrupción al tratar el agua como bien público en lugar de activo heredable. Este desacuerdo ha motivado bloqueos carreteros en varios estados, como Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y Aguascalientes.