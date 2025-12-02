Se desvanece transparencia en el país; 85% de los 60 municipios más importantes, reprobados en esta materia

Transparencia Tras la desaparición del INAI, algunas entidades han sido señaladas por incumplimiento de prácticas de transparencia gubernamental.

Tras la desaparición del INAI, la transparencia poco a poco se desvanece entre falta de actualización, apatía, información poco clara o simplemente no se presenta como es el caso de los municipios en México donde el 85% de los principales 60 gobiernos municipales están reprobados en materia de transparencia.

De acuerdo al Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, ITDIF-M, que mide los 60 municipios capitales de cada estado o que se encuentran dentro de una Zona Metropolitana o polo de desarrollo, la trasparencia en estos ayuntamientos va a la baja por segundo año consecutivo en el país.

“No publican adecuadamente datos y estadísticas de deuda pública en lo que respecta a los informes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a los formatos de la Ley de Disciplina Financiera y tampoco cumplen con la proactividad para generar estadísticas históricas de deuda pública”, acusa

Agrega que el promedio en niveles reprobatorios por parte de los municipios más importantes y actualmente a la baja, refleja una apatía por parte de las administraciones públicas municipales por la publicación de la información con apenas pretendiendo o simulando el cumplimiento de las obligaciones decretadas en la legislación correspondiente.

El estudio elaborado por la consultora, agrega, que se dedica al análisis económico y de finanzas públicas para estados y municipios, arroja que el 85% de los gobiernos municipales no publica adecuadamente datos y estadísticas de deuda pública en lo que respecta a los informes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a los formatos de la Ley de Disciplina Financiera y tampoco cumplen con la proactividad para generar estadísticas históricas de deuda pública.

Los gobiernos locales que están en el fondo de la tabla en materia de transparencia y por debajo de los 20.0 puntos, son los Municipios de Ecatepec, en el estado de México, Tlaxcala, Tlaxacala, San Miguel de Allende , Guanajuato, y Tehuacán, Puebla.

Tehuacán en su primer año de evaluación logró sumar apenas 1.90 de puntuación quedando en el último lugar del indicador.

En la otra cara de la moneda, los gobiernos municipales que cumplen con a información son solo 8 entre ellos , Villahermosa, Tabasco, Corregidora , Querétaro, Durango, Durango, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Puebla, Puebla, Veracruz, Veracruz y Zapopan, Jalisco.

Si bien la muestra elegida para el estudio, incluye menos del 2.5 por ciento de los municipios del país, los 60 municipios seleccionados sobresalen por su importancia demográfica y económica, así como por su peso dentro de la administración pública.

El l Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios, ITDIF-M, establece que el promedio de transparencia en los municipios ha ido a la baja en dos años consecutivos que coincide con la desaparición en este año del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que obligaba a las instancias municipales a entregar la información.

Municipios con deficiente transparencia

De la muestra de 60 municipios evaluados, en 47 de ellos se hizo evidente el descuido generalizado en los sitios de transparencia y portales oficiales en los ayuntamientos.

Se observó la falta de actualización de la información, y en su mayoría no cuentan con información histórica de al menos 6 años.

De hecho, en 31 de estos ayuntamientos se ubicaron por debajo de los 50.00 puntos, en materia de transparencia además de estar por debajo del promedio de este año 2025, de 51.33 puntos.

En general los Municipios Deficientes en transparencia, cumplen con subir formatos a la Plataforma Nacional de Transparencia, desafortunadamente no son llenados acordes a los objetivos de los mismos, es decir, es información poco útil e incompleta debido a que se suele señalar a otra dependencia como encargada de publicar, pero no se realiza un trabajo de vinculación adecuado para verificar si dicha dependencia cumple o no.

CAPITALES

El Informe evidencia que a pesar de que en los Municipios Capitales son en los que generalmente se centraliza los recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos, donde se supone que ahí se registran los mejores resultados en transparencia, la realidad es que se mantiene en el nivel Deficiente de transparencia.

De las 32 Capitales evaluadas, sólo el 28 por ciento (9 Municipios Capitales) superan los 70.00 puntos en su calificación: Puebla (PUE), Querétaro (QRO), Centro-Villahermosa (TAB), Guadalajara (JAL), Monterrey (NL), Oaxaca (OAX), Hermosillo (SON), Tepic (NAY) y Cuernavaca (MOR).

De estos 9 Municipios únicamente 3 logran una calificación arriba de 90.00 puntos: Puebla, Querétaro y Centro - Villahermosa.