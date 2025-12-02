Sheinbaum desafía la violencia machista con reforma a 17 leyes; diputados avalan su iniciativa

CDMX — Con la aprobación de las reformas a 17 leyes, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta y desafía al Estado mexicano a ponerse de su lado y romper esquemas machistas con el fin de devolver a generaciones de mexicanas la esperanza de la igualdad entre mujeres y hombres, lo cual deja de ser promesa para convertirse en una realidad palpable en cada hogar, en cada escuela, en cada centro de trabajo, en cada institución.

Con 333 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular el dictamen a la iniciativa de reformas más ambiciosa que jamás haya presentado un jefe del Ejecutivo.

Estas reformas conforman las leyes reglamentarias de las modificaciones a la Constitución de 2014 sobre igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

“Esta importante reforma, eleva a rango constitucional el deber de todas las autoridades de garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y de reforzar la protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños en relación con el derecho a una vida libre de violencias, que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 Constitucional, constituye la piedra angular para que las autoridades en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen estos derechos humanos”, se advierte en el decreto del año pasado.

Con estos cambios, México se encuentra ante una oportunidad histórica de transformar y consolidar un modelo de crecimiento y desarrollo económico, ligado con la justicia social, donde las mujeres en situación de vulnerabilidad y marginación tengan posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y acceder de forma efectiva a sus derechos históricamente negados… es indispensable continuar avanzando en la transversalización de la perspectiva de género y de la igualdad sustantiva de las mujeres en las reformas legales”, señala la Presidenta en su exposición de motivos de la citada reforma.