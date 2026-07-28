La unidad, clave en el proceso interno de Morena rumbo al 2027: Waldo Fernández

Waldo Fernández, aspirante a coordinador estatal de Morena en Nuevo León rumbo al 2027, se dice seguro de ganar la encuesta

El senador con licencia Waldo Fernández González y aspirante a la coordinación estatal de Morena en Nuevo León rumbo a los comicios del 2027, advirtió que la unidad entre todos los contendientes que se inscribieron en el proceso interno del partido guinda para definir a los coordinadores estatales de las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año, será crucial para enfrentar con éxito ese proceso electoral y darle la puntilla al “prian” en la vida política del país.

Con la cuenta regresiva para la aplicación de las encuestas que definirán a los coordinadores estatales de Morena rumbo al 2027, Fernández González pidió a los aspirantes a esos cargos que no resulten favorecidos en los sondeos que se aplicarán en los 17 estados que renovarán gubernaturas a considerar sumarse a los equipos de trabajo de quienes resulten ganadores en las consultas.

En entrevista, el aspirante a coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León se dijo convencido de salir airoso en la encuesta estatal, y adelantó que de logar su objetivo, invitará a los otros candidatos -Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Judith Díaz, Felipe de Jesús Cantú, Clara Luz Flores y Jesús Elizondo- a sumarse a su equipo de campaña.

No obstante aclaró que si no resulta vencedor, no será factor de división en Morena.

“Los habitantes de Nuevo León y el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum requieren de unidad para avanzar en los principales retos que enfrenta el estado y el país. Estoy convencido de ser el mejor perfil para ganar en la contienda interna, pero si por alguna circunstancia no soy yo, no seré factor de división”, expresó.

Waldo Fernández advirtió que los verdaderos y principales rivales a vencer son la corrupción, las extorsiones, la crisis hídrica, la inseguridad y la contaminación ambiental que afectan a Nuevo León, y llamó a luchar contra ello “todos juntos”.

SITUAICON FINANCIERA COMPLEJA

De igual manera, Fernández advirtió que el próximo gobernador o gobernadora de Nuevo León enfrentará una fuerte presión financiera derivado de los pasivos millonarios y promesas incumplidas del actual mandatario Samuel García , quien “construyó su campaña sobre mentiras”.

“El próximo gobierno de Nuevo León enfrentará una compleja situación financiera por la deuda, los compromisos adquiridos y los pasivos derivados de decisiones del actual gobierno estatal. Va a haber una presión financiera enorme, porque el gobernador tiene prácticamente hipotecado a todo el estado”, sostuvo

Criticó además que más que obras, Samuel García “heredará sobras” al próximo gobierno debido a las obras inconclusas, los pasivos millonarios y las promesas incumplidas porque construyó su campaña sobre mentiras.

El senador con licencia lamentó que durante su administración, el gobernador Samuel García se haya dedicado a pelear con el Congreso estatal porque ello impidió el desarrollo y la aplicación de políticas públicas para beneficiar a la población.

“En Nuevo León se percibe, por ejemplo, más inseguridad debido a que el estado se encuentra enfrascado en pleitos políticos y no prioriza el trabajo coordinado con la Federación. La clase política está peleada, enfrascada en un todos contra todos”, enfatizó.