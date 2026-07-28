Pide Morena serenidad a Marina del Pilar y Jaime Bonilla tras escalada de confrontación

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel intenta desactivar la confrontación entre Marina del Pilar Jaime Bonilla en Baja California

En medio de la guerra de audios filtrados y confrontación que mantienen e Marina del Pilar y Jaime Bonilla en Baja California, la dirigencia nacional de Morena llamó a la serenidad y a la calma a ambos personajes y les recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación es lo más importante.

“Les hacemos un llamado a nuestros compañeros que mantengan el respeto, la cordialidad, la paz. Desgraciadamente, este desencuentro que tienen los compañeros allá en Baja California, bueno ya viene de un tiempo, pero nosotros lo que hacemos es llamarlos a que haya un respeto, a que haya unidad”, demandó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y su antecesor, Jaime Bonilla mantienen desde hace meses una cruenta confrontación que ha escalado con la filtración de los audios donde se escucha a la mandataria buscar negociaciones con presuntos integrantes o ex integrantes del FBI de Estados Unidos para recuperar su visa e impedir una eventual orden de extradición en su contra.

Esta situación ha escalado en las últimas semanas, por lo cual la dirigencia morenista ha intentado en varias ocasiones llamar a la calma sin lograrlo.

“Que todo el mundo se serene, se calme, porque lo primero y lo más grande que tenemos es nuestro movimiento y nuestras causas. Las personas somos secundarias y lo importante es que todos trabajemos por el bienestar del pueblo,” insistió Montiel

En conferencia de prensa desde su sede nacional, Montiel insistió en los ataques de la “ultraderecha” nacional e internacional contra el movimiento de la Cuarta Transformación y por ello convocó a los morenistas a la unidad interna para enfrentar esta embestida, consideró

“Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener unido al movimiento en conjunto”, demandó

Entonces—agregó--, yo les haría un llamado a todos, no solamente al compañero Jaime Bonilla, al que le tengo respeto, aprecio, fue delegado del Bienestar unos meses, y fue después candidato. lo he conocido hace algunos años.

Este lunes se difundió un video donde se observa a Jaime Bonilla asegurar que dedicará el resto de su vida a confrontar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

“Es bien fácil, es bien fácil. Le voy a romper su madre a Marina (del Pilar) todo el pinche tiempo que tenga yo de vida. La voy a estar chingando”, se escucha decir al ex mandatario.

Antes, Marina del Pilar responsabilizó a Bonilla por la filtración de audios con supuestos agentes extranjeros y de encabezar una campaña en su contra.