Sheinbaum alista decreto; dependencias no podrán reservar información de forma discrecional

Claudia Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Decreto — “Les puedo adelantar, vamos hacer un decreto para la transparencia y queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido, que no pueden resguardarse información a criterio de la autoridad, que tiene que ser transparente, a menos que esté en un proceso judicial o a menos que sea realmente seguridad nacional. Pero, si no, pues todo el gobierno debe ser transparente”, señaló este martes la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Al insistir en que las dependencias del gobierno reserven información de manera discrecional y, con ello, combatir la opacidad y la impunidad, la mandataria destacó que este jueves se reunirá con la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro para revisar los detalles de esta resolución.

En la misma línea, Sheinbaum anunció que propondrán al Congreso de la Unión iniciativas para reformar otras leyes que ayuden a fortalecer el sistema anticorrupción, que haya cero impunidad, a propuesta de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Les dije que cada uno tiene su autonomía, pero ¿por qué no se juntan para que no vaya a ser que una proponga una cosa, otro otra, sino que pueda haber una propuesta conjunta de diferentes leyes que no se contradigan entre sí, fortaleciendo la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y acordaron que podía ser así”, apuntó.

Detalló que cada una de las dependencias y organismos está haciendo la parte que le corresponde de sus leyes, pero la idea es que no tengan contradicciones y se trabaje de forma coordinada.

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