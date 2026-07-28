No hubo heridos mexicanos por terremoto de 7.1 en Japón, confirma la SRE y envía mensaje de solidaridad

Terremoto de 7.1 sacude Japón | SRE activa atención a connacionales. (Administración Meteorológica De Corea)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no hay reporte de mexicanos afectados por el terremoto de magnitud 7.1 registrado este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur de Japón.

A través de un mensaje, la dependencia lamentó los daños ocasionados por el movimiento telúrico y expresó la solidaridad de México con la población japonesa ante la emergencia.

La @SRE_mx lamenta los desastres ocasionados por el sismo de este martes en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón, y le expresa a su pueblo la solidaridad de México en estos momentos difíciles.



Hasta el momento, no hay reporte de connacionales afectados. La @EmbamexJP… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 28, 2026

La representación de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación y pidió a los connacionales que requieran asistencia o protección consular comunicarse al número de emergencias disponible las 24 horas: (+81) 80-9980-8022.

Terremoto de 7.1 deja daños en Kumamoto

El terremoto se registró a las 16:27 horas del martes, tiempo local, con epicentro en la prefectura de Kumamoto y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El movimiento provocó daños en viviendas, edificios y carreteras, además de incendios y personas trasladadas a hospitales. Entre las afectaciones se reportó una explosión en el Aeon Mall de Kashima, donde parte de la estructura resultó dañada.

De acuerdo con reportes de NHK, alrededor de 12 viviendas colapsaron y al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales en Kumamoto. Autoridades también trabajaban para localizar a nueve personas cuyo paradero se desconocía.

En el Aeon Mall, las autoridades intentaban confirmar la situación de entre 20 y 30 empleados con quienes se perdió contacto después del terremoto. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron daños en el techo y las paredes del inmueble.

Japón advierte sobre posibles réplicas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, advirtió que podrían registrarse réplicas en la zona, incluso de magnitud similar al terremoto principal, por lo que pidió a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de las autoridades.

Japón se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que cuenta con estrictas normas de construcción y protocolos para responder ante este tipo de emergencias.