Secretaria de Agricultura y Embajador de EU se reúnen para fortalecer estrategias contra el Gusano Barrenador

Secretaria de Agricultura y Embajador de EU se reunen para fortalecer estrategias contra el Gusano Barrenador

Como parte de la estrategia para el control y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, se reunió con embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson para compartir el el trabajo territorial desplegado durante más de un año en todo el país.

Como parte de este trabajo, se llevó a cabo trampeo artesanal realizado por sembradoras y sembradores hasta la infraestructura de alta tecnología con la construcción de la Planta de Producción de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, que comenzó a operar desde finales de junio y este lunes 27 de julio liberó los primeros 2.5 millones de insectos en el sur de Chihuahua.

Hasta ahora se han instalado 578 mil 585 trampas artesanales en zonas estratégicas, con una captura de más de 12 millones de moscas, y la dispersión continua de 106 millones 128 mil moscas estériles tan solo en el periodo del 28 de junio al 4 de julio.

Con registros al 13 de julio de este año se determinó que sólo se tienen mil 841 casos activos de gusano barrenador, gracias al despliegue desde 2024 de siete mil 260 millones de moscas.

“La coordinación, la organización y la cooperación estrecha entre instituciones y países hermanos están dando resultados contundentes; esto nos da la oportunidad de fortalecer el estatus zoosanitario de la región”, afirmó la secretaria de Agricultura.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson enfatizó que ambos países refuerzan la cooperación de alto nivel para mantener el impulso en dicha estrategia sanitaria, incluyendo la implementación del plan de reapertura gradual de los puertos fronterizos de Estados Unidos para el comercio de ganado con México.

“Basándonos en nuestra reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa, estamos fortaleciendo nuestra cooperación de alto nivel para mantener este impulso, incluyendo la implementación del plan de reapertura gradual de los puertos de entrada de EE.UU. para el comercio de ganado con México. Juntos, estamos logrando resultados que benefician a los ganaderos, productores y consumidores en ambos países”, señaló.