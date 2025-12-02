¿Tienes un crédito Infonavit? Conoce cómo acceder al programa Paga lo Justo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el programa Paga lo Justo, con el objetivo de apoyar a acreditados que enfrentan deudas impagables debido a altas tasas de interés, explicó Octavio Romero, titular del organismo.

Aquí te contamos todo lo que necesitas para acceder al programa Paga lo Justo de Infonavit.

¿Qué ofrece el programa Paga lo Justo?

Además de la devolución de la Subcuenta de Vivienda, donde trabajadores pueden recuperar los recursos disponibles, Infonavit ofrece alternativas para quienes tienen un crédito y presentan dificultades para continuar con los pagos.

Con el programa Paga lo Justo, si tu crédito está en Veces Salario Mínimo (VSM), este programa convierte la deuda a pesos de manera automática y otorga beneficios para evitar el incremento de intereses.

Entre las alternativas disponibles para quienes enfrentan problemas de pago se encuentran:

Apoyos por pérdida de empleo

Apoyos por disminución de ingresos

Regularización de pagos vencidos

Mediación

El programa Paga lo Justo incluye beneficios como:

Monto total de la deuda y mensualidades fijas hasta liquidar el crédito

Tasa anual fija y preferencial de 4%

Regularización de pagos pendientes

Posibilidad de que el 5% de la aportación patronal se abone directamente al capital

Acceso a esquemas de cobranza social

Sin cuota de administración

En algunos casos, descuento en el saldo





¿Cómo acceder al programa Paga lo Justo?

Para solicitar el beneficio, es requisito que no estés sujeto a ningún proceso judicial y que tu crédito no haya sido reestructurado previamente.

Si estás próximo a liquidarlo, puedes registrarte en Mi Cuenta Infonavit, ingresar con tu Número de Seguridad Social (NSS) y verificar si eres candidato.

También puedes realizar el trámite acudiendo al Centro de Servicio Infonavit más cercano a tu domicilio o centro de trabajo.