Trabajar 40 horas, justicia laboral; “empresarios deben evitar regatear aumento a salario mínimo 2026”

CDMX — La luz verde para que en México se transite a otorgar un derecho humano más desde la Constitución federal con la reducción laboral de 48 a 40 horas a la semana está frenada desde el cabildeo porque “algunos sectores” han retrasado en emitir opiniones.

En Morena, el diputado Pedro Haces, coordinador de Operación Política de esta bancada, advierte que la justicia laboral que representa poner en la Constitución el derecho humano a trabajar 40 horas a la semana, y no 48, pasa también por liderazgos con mentes modernas, desde dirigencias sindicales como empresarios, que éstos no regateen cada año los aumentos salariales.

Haces Barba admitió que hay diversas iniciativas y cuyo dictamen final depende de que todas las voces implicadas en ceder un derecho humano sean escuchadas.

“Hay algunos sectores que faltan de emitir sus opiniones, y, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es importante que nadie de los que tienen que ver con la productividad se quede fuera de expresarse. La reducción de la jornada laboral es justicia para la gente. Y quienes tenemos pensamientos modernos reconocemos ese derecho”, ha reiterado el diputado federal.

A una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados en cuya agenda el debate por las 40 horas laborales está descartado, Haces Barba también expresó que los empresarios no “deben tener miedo a los aumentos de los salarios”, de cara al año nuevo y los anuncios del gobierno federal de que en los próximos días se dará a conocer el monto de los incrementos de la remuneración mínima en México

“La moneda es redonda, y circula. Los empresarios no deben tener miedos a los aumentos. Si tenemos que aumentar el salario cinco, seis, diez veces el salario, hacerlo, porque tú vas a tener mayor venta como empresa. Si hay mayor poder adquisitivo… Si antes te alcanzaba para un par de tenis, ahora con el aumento salarial te alcanzará para dos o tres pares para tus hijos. Vas a vender más. Yo he hecho un llamado muy respetuoso a los empresarios que no tengan miedo a los aumentos. Se ha demostrado recientemente que, con todos esos aumentos, desde hace siete años, se ha sacado de la pobreza a 13 millones de personas. Tenemos que seguir con la apuesta por el aumento salarial, para que a la gente le vaya bien. Porque si la gente está cómoda, la gente va a desarrollar mejor su fuente de trabajo, porque no va a estar preocupada, con el “Jesús en la boca”, porque no alcanza para la comida, para la luz, la renta… Hay que pagarle, bien a la gente”, expuso Pedro Haces.

El diputado federal indicó que México además debe garantizar el desarrollo de las capacidades de los trabajadores, y no deben existir “mil usos”, y sí buenas remuneraciones.

Comentó que con la revisión del T-MEC se abren oportunidades para los trabajadores mexicanos, pero los empresarios deben valorar la mejor mano de obra del mundo, los empresarios y líderes sindicales deben entrarle a la ‘Revolución 4.0’, en la que la robótica, la IA y otras tecnologías ganan espacio contra el ser humano, y hay que equilibrar este desarrollo, y esto es con capacitación.

Violencia contra la mujer debe combatirse siempre

Cuestionado sobre los entornos de violencia que viven las mujeres en todos los espacios de sus actividades, Pedro Haces señaló que es obligación impedir que las mujeres sean agredidas.

“Hay que combatir la violencia hacia las mujeres en todo momento. No se puede permitir, como también respetar a los ancianos, a los niños”, dijo.

En tanto, en la bancada de MC en San Lázaro, las diputadas Patricia Mercado e Ivonne Ortega han expresado que los trabajadores no deberían esperar hasta 2026 para que se abra el debate por la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Patricia Mercado lamenta que desde hace más de 50 años el país se haya quedado rezagado en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y con ello propiciar enfermedades derivados del escaso tiempo para atender su salud física y mental.

"RUTA POR 40 HORAS" El proceso de construcción del dictamen de reforma a la Constitución, junto con gobierno, empresarios, trabajadores y sindicatos

MC urge jornada laboral de 40 horas