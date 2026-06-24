Sheinbaum descarta un regreso de la derecha al poder en México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, consideró que es difícil que el movimiento de la derecha se posicione en la presidencia. De igual manera, llamó prestar atención a lo que sucede en diversos países del continente americano como Colombia, una vez que el candidato izquierdista, Iván Cepeda, aceptara su derrota ante el candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella.

“Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares, trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliendo de acuerdo. Es muy difícil que la otra derecha se inserte en nuestro país”, sostuvo Sheinbaum.

Pese a ello, la presidenta aseguró que en el país sucedió un “fenómeno único” con la llegada a la presidencia del partido Morena a cargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo tanto, Sheinbaum atribuyó al movimiento de la “Cuarta transformación” como parte de la historia nacional en defensa de las culturas originarias y las civilizaciones que existen en el país.

“Por eso nosotros no podemos traicionar nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera. Y ser honestos. Y no mentirle nunca al pueblo”, puntualizó la mandataria.

Sheinbaum reiteró su compromiso de seguir con el movimiento de la transformación”, a fin de generar y redistribuir la riqueza en toda la población.

“Pero es único el fenómeno mexicano. Tenemos que cuidarlo, conservarlo y seguir con la revolución de las conciencias”, precisó la mandataria presidencial.

Actualmente, México es uno de los pocos países de Latinoamérica liderado por una mandataria que se identifica con el movimiento izquierdista.

La Crónica de Hoy 2026