Aumento al salario mínimo 2026: así quedará en México tras el incremento oficial

Salario Mínimo 2026 El Gobierno de México anunció el incremento oficial que tendrá el Salario Mínimo en todo el país a partir del 1 de enero de 2026.

Durante noviembre del año presente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que habría un incremento en el salario mínimo, el cual se daría a conocer de manera oficial este lunes 1º de diciembre de 2025.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), inició el proceso para fijar un monto en el aumento planeado desde mediados de noviembre.

Hoy, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria del país anunció que el aumento será del 13% a nivel nacional y de 5% en la zona de la frontera norte. De esta forma, el salario mínimo quedará en 315.04 pesos diarios a nivel nacional y de 440.87 en la zona libre de la frontera norte

Salario Mínimo En la conferencia mañanera se informó del incremento del 13% al Salario Mínimo a nivel nacional, quedando en 9 mil 582 pesos mensuales.

¿Cuántas veces ha aumentado el salario mínimo en México?

En 2025, el salario mínimo es de 278.80 pesos mexicanos diarios, que equivalen a 8 mil 364 pesos mensuales. Este monto fue un incremento del 12% al sueldo mínimo anterior, entrando en vigor a partir del 1º de enero del año presente.

El aumento de salario mínimo en México ha incrementado durante los últimos años, teniendo un aumento constante durante el periodo de 2018-2024, lo que logró que el país pasara del último lugar al sexto puesto en la lista de Salario Mínimo en América Latina.

Los salarios mínimos durante los años anteriores fueron:

2022: $172.87 pesos.

$172.87 pesos. 2023: $207.44 pesos.

$207.44 pesos. 2024: $248.93 pesos.

Tomando en cuenta las expectativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, se prevé que exista un aumento del 12% cada año del sexenio que dure su mandato, tal como la jefa del Ejecutivo Federal lo manifestó el día 5 de septiembre en Zacatecas.

¿Cuándo entrará en vigor el aumento del salario mínimo en México?

Tras el anuncio que la mandataria del país realizó esta mañana en la conferencia, el siguiente paso será la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que contiene todos los términos y condiciones del beneficio aplicado para hacerlo oficial.

De la forma que se realizó este año, después del aumento al salario mínimo anunciado en 2024, es posible que la modificación se aplique —en todo el territorio nacional— para el 1º de enero del año 2026.