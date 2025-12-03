Aumento de la Pensión Bienestar para adultos mayores en 2026: Esto es lo que se sabe La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el aumento de la Pensión Bienestar para adultos mayores; conoce cuánto te estarían depositando en 2026 (Pexels y Pixabay)

Durante la Mañanera del 1 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que durante 2026 el monto de los Programas para el Bienestar, entre los que se encuentra la Pensión para el Bienestar, aumentará en proporción a la inflación.

En el transcurso de la Mañanera se presentó el cierre para 2025 de los Programas para el Bienestar, donde se informó que durante este año se entregaron, a través de apoyos económicos, 850 mil millones de pesos. De los cuales, 13.2 millones de adultos mayores se beneficiaron este año con 484 mil 483 millones de pesos.

A su vez, mencionó que para 2026, 32 millones de familias recibirán un billón de pesos a través de estos programas financiados por el Gobierno de México. Destacando el incremento del monto de estos programas en proporción a la inflación.

Aunque no especificó de cuánto sería el incremento, aquí te compartimos un valor aproximado sobre cuánto sería este aumento.

¿Cuánto será el aumento de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2026?

Pese a no haber un monto fijo confirmado hasta el momento, es posible especular sobre cuál sería la cantidad que se aumentaría considerando la tasa de inflación del 2025.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de inflación anual para la primera quincena del pasado noviembre fue del 3.61 %.

Si este porcentaje se mantiene para los próximos meses, el aumento del monto para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores sería de $223.82 pesos, lo que resultaría en un depósito total bimestral de $6,423.82 pesos para los adultos mayores en 2026.

La cifra aproximada se puede obtener si multiplicas el monto actual que reciben los adultos mayores, es decir, $6,200 pesos, por el porcentaje de inflación anual convertido en decimales (3.61% = 0.0361), lo que resulta en un incremento de $223.82 en el monto total para 2026, en caso de que se aplique esta tasa de inflación.

¿Cuándo se aplicará el incremento al pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2026?

Considerando que aún no se anuncia de manera oficial una cantidad exacta sobre el incremento a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, primero tendría que publicarse de manera formal.

Una forma de formalizar el incremento de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es publicándolo en el Diario Oficial de la Federación, donde se estipularía a partir de qué fecha entraría en vigencia el incremento para 2026.