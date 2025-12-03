Carretera México-Querétaro: reporte del bloqueo de productores Desde el mediodía, productores mantienen bloqueos en la carretera México-Querétaro FOTO: LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO.COM (Luis Carbayo)

A mediodía, productores bloquearon la carretera México-Querétaro como forma de protesta ante la reforma a la Ley General de Aguas, la cual este 3 de diciembre fue aprobada por la Cámara de Diputados.

A las 12:10 de la tarde, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) dio a conocer la presencia de manifestantes en la carretera México-Querétaro.

De acuerdo con la organización, hasta el momento se mantiene un cierre parcial de circulación en la Plaza de Cobro Palmillas con reducción de carriles en ambos sentidos, por lo que el tráfico es lento.

Tráfico en la carretera México-Querétaro

Además del cierre parcial de circulación en la Plaza de Cobro Palmillas, CAPUFE también ha informado sobre un accidente en la autopista México-Querétaro a la altura del km 86 en dirección a Querétaro.

Este accidente ha provocado la reducción parcial de carriles por un trasvase de carga, por lo que la institución pide conducir con precaución.

Por parte de la Guardia Nacional de Carreteras, ha actualizado la información respecto a un accidente cerca del km 041+300 de la Carretera México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México, anunciando que se mantiene el cierre parcial de circulación.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Palmillas. Reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 3, 2025

¿Por qué está bloqueada la carretera México-Querétaro este miércoles 3 de diciembre?

Productores mantienen el cierre parcial de circulación en la carretera México-Querétaro para manifestar su inconformidad respecto a la iniciativa de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Las cuales fueron aprobadas este miércoles 3 de diciembre en lo general y lo particular por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se busca con esta reforma es “devolver el agua a la nación”.

Algunos de los cambios que se plantean en estas nuevas leyes es que el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua, pues los títulos de concesiones de agua ya no se podrán transmitir entre particulares.

A su vez, se busca combatir el uso indebido del agua incrementando las sanciones por robo del agua, además de tipificar los delitos de explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales.

Ante esto, productores se han opuesto a estas reformas argumentando que algunos de estos cambios los perjudican.

A la par de los bloqueos, manifestantes también se presentaron en caravana frente a la Cámara de Diputados este miércoles 3 de diciembre.