Nacional

En las próximas horas Morena y sus aliados aprobarán modificada la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum por la que expide la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales

Con oposición de PRIAN y bloqueos a Cámara de Diputados van nuevas leyes por derecho al agua

Por Eloísa Domínguez

CDMX — Con 12 oradores para posicionar a favor y contra el dictamen, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sherinbaum para expedir la ley General de Aguas y reformar la Ley Nacional de Aguas.

Previo a esta discusión, el Palacio Legislativo fue cercado con tractocamiones y representantes de campesinos que bloquearon algunos accesos peatonales y entrada de vehículos.

Pero esto no fue impedimiento para que Morena y sus aliados del PT y el Verde avalaron el dictamen -previos 54 cambios a la iniciativa- con 28 votos a favor. PAN y PRI emitieron 10 en contra y dos votos en abstención de MC.

La votación se llevó a cabo en medio de gritos a favor y en contra…

El PRI se mantuvo en la postura de solicitar que se pospusiera este debate.

Igual que los del tricolor, los campesinos que dijeron proceder de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, entre otros estados, demandaron, posponer la aprobación de esta propuesta, pero fracasaron.

Santiago Murillo destacó que “no pertenecen a ningún grupo político, el color de todos los productores es el azul del cielo y el verde del campo”.

Morena y sus aliados rechazaron que este dictamen afecte a los productores agropecuarios, mientras que la oposición anunció su voto en contra y pidió posponer el debate.

La morenista Tatiana Ángeles Moreno enfatizó que se mantiene el binomio agua-tierra e indicó que no debe haber preocupación porque continúan las concesiones y la transmisión de derechos.

Óscar Bautista Villegas del Verde aseguró que este dictamen “responde de manera técnica y verificable al 90 por ciento” de las demandas campesinas.

El petista, José Luis Montalvo aseguro que hasta la madrugada escucharon a los productores agropecuarios

El panista, Paulo Gonzalo Martínez dijo que este dictamen nació mal y señaló que, en cualquier parlamento serio, un proyecto con 90 cambios se manda a la congeladora.

Señaló que esta reforma “centraliza el agua” y no destina presupuestos, además, dijo, no dan certeza sobre volúmenes y criminalizan a los productores del campo.

El priista,Humberto Ambriz Delgadillo destacó que no se oponen a una reforma de este tipo e indicó que la oposición a esta reforma no es un tema “ideológico”, es técnico y jurídico…

“Quieren reformar todo el modelo, pero sin recursos para su viabilidad operativa”.

VA NUEVA LEY DE AGUA
FRACASA PRI EN POSPONER DEBATE Diputados del PRI pidieron hasta el último momento mociones suspensivas por dictamen de derecho al agua. (Eloísa Domínguez)

