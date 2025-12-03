Con oposición de PRIAN y bloqueos a Cámara de Diputados van nuevas leyes por derecho al agua

CDMX — Con 12 oradores para posicionar a favor y contra el dictamen, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sherinbaum para expedir la ley General de Aguas y reformar la Ley Nacional de Aguas.

Previo a esta discusión, el Palacio Legislativo fue cercado con tractocamiones y representantes de campesinos que bloquearon algunos accesos peatonales y entrada de vehículos.

Pero esto no fue impedimiento para que Morena y sus aliados del PT y el Verde avalaron el dictamen -previos 54 cambios a la iniciativa- con 28 votos a favor. PAN y PRI emitieron 10 en contra y dos votos en abstención de MC.

La votación se llevó a cabo en medio de gritos a favor y en contra…

El PRI se mantuvo en la postura de solicitar que se pospusiera este debate.

Igual que los del tricolor, los campesinos que dijeron proceder de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, entre otros estados, demandaron, posponer la aprobación de esta propuesta, pero fracasaron.

Santiago Murillo destacó que “no pertenecen a ningún grupo político, el color de todos los productores es el azul del cielo y el verde del campo”.

Morena y sus aliados rechazaron que este dictamen afecte a los productores agropecuarios, mientras que la oposición anunció su voto en contra y pidió posponer el debate.

La morenista Tatiana Ángeles Moreno enfatizó que se mantiene el binomio agua-tierra e indicó que no debe haber preocupación porque continúan las concesiones y la transmisión de derechos.

Óscar Bautista Villegas del Verde aseguró que este dictamen “responde de manera técnica y verificable al 90 por ciento” de las demandas campesinas.

El petista, José Luis Montalvo aseguro que hasta la madrugada escucharon a los productores agropecuarios

El panista, Paulo Gonzalo Martínez dijo que este dictamen nació mal y señaló que, en cualquier parlamento serio, un proyecto con 90 cambios se manda a la congeladora.

Señaló que esta reforma “centraliza el agua” y no destina presupuestos, además, dijo, no dan certeza sobre volúmenes y criminalizan a los productores del campo.

El priista,Humberto Ambriz Delgadillo destacó que no se oponen a una reforma de este tipo e indicó que la oposición a esta reforma no es un tema “ideológico”, es técnico y jurídico…

“Quieren reformar todo el modelo, pero sin recursos para su viabilidad operativa”.

VA NUEVA LEY DE AGUA