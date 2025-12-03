Confirmada presencia del Tren de Aragua en México: golpe conjunto con EU a sus operaciones financieras

Siete personas y cuatro empresas fueron marcadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana y el Departamento del Tesoro de EU como operadores financieros (incluso tecnológicos) del Tren de Aragua en México. La Unidad de Inteligencia Financiera localizó en México a una de estas personas y la incluyó en el Listado de Personas Bloqueadas, lo que impedirá que sigan realizando transacciones en el sistema financiero mexicano.

Ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por el uso de empresas fantasmas que, de acuerdo a la investigación financiera, serían meras fachadas para permitir las operacions del Tren de Aragua en territorio nacional.

Nacido en Venezuela, el Tren es un cártel catalogado como narcoterrorista por los Estados Unidos, ha llenado los espacios de poder que la dictadura de Nicolás Maduro ha dejado libres y su presencia en Sudamérica se ha extendido considerablemente. Su marca princial es una violencia exagerada, similar a la que Jalisco Nueva Generación ejecuta en México.

Actualmente se sabe de operaciones en Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, además de Perú, país al que usa como plataforma de lanzamiento de droga hacia el norte. México tendría un papel muy relevante en sus operaciones dada su cercanía a los Estados Unidos.

“En coordinación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la UIF realiza labores para establecer su ubicación en territorio nacional, en su caso, y conforme a sus atribuciones, proceder a su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de la denuncia correspondiente ante la FGR y la emisión de alertas al sector financiero respecto de ella y del resto de los objetivos identificados”, señaló la Secretaría de Hacienda (de la que depende la UIF) en un comunicado.

La presencia del Tren de Aragua en México ha sido documentada y comenzaban a aparecer indicios de sus operaciones en la capital del país, principalmente como centro de toma de decisiones para sus acciones criminales.

“Estas acciones se enmarcan en la cooperación permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y contribuyen a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con alcance transnacional”, concluye el comunicado de Hacienda.