Unión Europea prepara misión a México para fortalecer comercio e inversiones

Comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen

La relación entre México y Europa busca entrar en una nueva etapa. Este martes, la Comisión Europea (CE) confirmó que prepara una misión de alto nivel que viajará al país en noviembre con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales, especialmente en el sector agroalimentario.

El anuncio fue realizado por el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, durante una reunión del Consejo de ministros europeos, donde se discutió la situación de los mercados agroalimentarios y la importancia de mantener acuerdos comerciales con otros países en medio del escenario internacional actual.

Más tarde, en conferencia de prensa, Hansen explicó que él mismo planea encabezar la visita a México para reforzar la cooperación económica entre ambas regiones.

La declaración ocurre apenas unos días después de que México y la Unión Europea (UE) acordaran relanzar su asociación estratégica durante la VIII Cumbre México-Unión Europea, celebrada el pasado 22 de mayo en la Ciudad de México.

En ese encuentro, ambas partes definieron una agenda más amplia enfocada en comercio, inversión, seguridad, migración y cooperación política, además de reiterar su respaldo al multilateralismo y al respeto del derecho internacional.

Durante su intervención ante los ministros europeos, Hansen recordó que el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea permitirá eliminar varios aranceles a exportaciones agroalimentarias europeas.

El funcionario aseguró que esto abre nuevas oportunidades comerciales dentro de un mercado de alrededor de 130 millones de consumidores, donde —según dijo— existe una creciente demanda de productos europeos de alta calidad.

“Aprovecharé este impulso y encabezaré una misión de alto nivel a México en noviembre de 2026 para reforzar nuestra asociación agroalimentaria”, afirmó el comisario europeo.

La Comisión Europea destacó además que el comercio agroalimentario europeo se ha mantenido estable y diversificado durante los primeros meses del año, pese al contexto internacional complicado.

Aunque las autoridades europeas señalaron que por ahora no existen riesgos inmediatos para el suministro de alimentos y fertilizantes dentro de la región, sí reconocieron preocupación por el impacto que podrían generar los conflictos internacionales en las cadenas de producción y distribución.

Hansen explicó que la Comisión Europea mantiene vigilancia sobre las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, especialmente por el aumento en costos de producción, problemas logísticos y posibles afectaciones al comercio internacional.

Pese a ese panorama, Bruselas insiste en mantener acuerdos con mercados estratégicos como México, considerado uno de los socios más importantes de América Latina para Europa.