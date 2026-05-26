Crisis en Medio Oriente y falta de pago a proveedores, presiona suministro de combustible

Empresarios advierten impacto en los costos de operación y distribución de combustibles en México.

La crisis en Medio Oriente y la falta de pago a proveedores por parte de Pemex Logística han comenzado a generar presiones operativas en el suministro de combustibles en distintas regiones del país, alertaron comercializadores y representantes del sector energético.

Especialistas recordaron que Petróleos Mexicanos importa cerca del 70 por ciento del combustible que se consume en el país, lo que vuelve al mercado nacional altamente sensible a factores externos.

De hecho, el costo de importación de gasolina subió 58.6 por ciento y el diésel 32 por ciento como consecuencia del conflicto internacional, impactando directamente en los costos de operación y distribución de combustibles en México, según información difundida por empresarios gasolineros.

A ello se suma el incremento en el costo del transporte marítimo desde Estados Unidos, el cual pasó de 225 mil a 415 mil dólares por envío.

Aunque recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el llamado “pacto gasolinero” se mantiene firme y que no existe desabasto, operadores del sector señalaron que los reportes internos indican una situación distinta en algunas terminales de almacenamiento y distribución.

Empresarios denunciaron que, debido a la falta de pago a proveedores de Pemex Logística, se han detenido equipos estratégicos para la operación y distribución, afectando instalaciones en Aguascalientes, Azcapotzalco, Cadereyta, Ciudad Madero, Ciudad Juárez, Durango, Guaymas, Monclova, Querétaro, Reynosa, Saltillo, Toluca, Tula, Zacatecas, Zamora y Zapopan.

Indicaron además que el sistema enfrenta una presión creciente. Tan sólo en marzo pasado, Pemex registró 25 interrupciones en sus terminales de almacenamiento, mientras que en abril se documentaron 34 incidentes adicionales.

La situación también pone bajo presión el cumplimiento de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos emitida por la Secretaría de Energía, la cual establece que comercializadores y distribuidores deben mantener reservas estratégicas equivalentes a cinco días de ventas tanto para gasolina como para diésel.

Representantes del sector advirtieron que, de mantenerse las condiciones actuales de volatilidad internacional y problemas operativos internos, como la falta de pago a proveedores, podrían registrarse mayores complicaciones logísticas y presiones en el abasto durante las próximas semanas.

En tanto, el jueves 14 de mayo, Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Pemex quedando Juan Carlos Carpio al frente de la paraestatal. En el video que subió la presidenta Claudia Sheinbaum a sus redes haciendo este anuncio, Rodríguez Padilla dijo que durante su dirección “se resolvió prácticamente el pago a proveedores y se redujo la deuda financiera que en la actualidad ronda los 75.000 millones de dólares”.