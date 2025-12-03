Estrenará Aeroméxico en marzo nueva ruta directa con Barcelona

Aeroméxico: nueva ruta directa con Barcelona

El 26 de marzo del 2026, la aerolínea Aeroméxico estrenará una ruta directa desde la Ciudad de México a Barcelona, la cual tendrá seis vuelos semanales con aproximadamente unos 12.000 asientos al mes. Así lo destacó el día de hoy, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente de ventas globales de la compañía,

“Estamos sumamente contentos porque, sin duda, Europa ha sido una gran apuesta para nosotros en los últimos años. Hoy el Grupo Aeroméxico se posiciona como una de las mejores líneas aéreas más fuertes en el mundo”, comentó Mulinelli.

Por su parte, Salvador Illa, presidente de Cataluña, indicó que la nueva ruta que llegará hasta el aeropuerto Barcelona-El Prat permitirá que los lazos económicos y personales entre los países se estrechen.

Desde la sede de la Cámara de Comercio de España, Illa mostró su respeto al compromiso que tiene Aeroméxico para conectar personas y continentes.

Asimismo, el jefe del Gobierno catalán expresó su compromiso en continuar apostando para la incrementación y la expansión de la relación con la compañía aérea.

“Cataluña está abierta al mundo y, por lo tanto, estos tipos de conexiones aéreas no solo facilitan que venga gente a conocernos(...) sino que nosotros también tenemos muchas ganas de viajar, de venir a México”, comentó.

En el acto institucional de igual forma se contó con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien destacó que la ruta es una bonita forma de materializar el puente que quieren reconstruir entre Cataluña y Latinoamérica.

Mientras que Josep Santacreu,el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, expresó que a su juicio se trata de una colaboración muy exitosa y confirmó la indiscutible relación histórica, cultural y económica entre Cataluña y México.

Por último Aeroméxico informó que los vuelos desde México saldrán a las 17.30 horas y llegará a las 14.30 a Barcelona. Y que los de regresos serán a las 14.45 horas, llegando a la Ciudad de México a las 19.20.