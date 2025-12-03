Harfuch y Trevilla Trejo realizan su tercera visita privada a Michoacán

Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, secretarios de Seguridad y de la Defensa Nacional, respectivamente asistieron a reuniones privadas a Michoacán este miércoles, su tercera visita al estado desde los homicidios de del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan.

En la reunión de trabajo se expusieron avances a los acuerdos establecidos para reforzar el equipamiento, capacitación y reclutamiento de policías municipales, instalación de arcos carreteros y torres de inspección contra robo de vehículos, construcción de un edificio para la Policía Municipal y otras acciones para combatir la extorsión.

Su primera reunión comenzó pasadas la once de la mañana, en el cuartel regional de la Guardia Nacional en el poblado de Tiamba, en Uruapan donde se realizó un diálogo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; Grecia Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan; así como Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán; entre otros funcionarios.

El general Trevilla Trejo también encabezó una reunión con personal castrense de la XXI Zona Militar de Morelia, donde el acceso fue restringido a los medios de comunicación.

Luego de estas reuniones con el gabinete de seguridad, el gobernador del estado, realizará este jueves una conferencia de prensa, junto al gabinete de seguridad estatal, donde se den avances de las investigaciones de los homicidios ocurridos el 19 de octubre y 01 de noviembre.

Respecto a la investigación de Bernardo Bravo, no se ha registrado ninguna detención, solo órdenes de aprehensión contra Alejandro Sepulveda Arellano “El Botox”, líder del Cártel de Los Blancos de Troya, así como de Jonathan “N.”, alias “El Timbas”.

En el caso del asesino de Carlos Manzo, la fiscalía detuvo a siete escoltas del edil, así como a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, supuesto líder del CJNG, así como a Jaciel Antonio Herrera Torres “El Pelón”, supuesto reclutador de al menos dos de los sicarios que asesinaron al alcalde.