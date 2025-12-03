IMSS y gobierno de Michoacán supervisan fortalecimiento de nuevo Hospital en Uruapan

hospital del IMSS en Uruapan El director general del IMSS, Zoé Robledo y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Como parte del Plan Michoacán, Zoé Robledo y Alfredo Ramírez, recorrieron las instalaciones del HGZ 86, contemplado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recorrieron las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 86 en Uruapan, como parte del fortalecimiento de infraestructura hospitalaria contemplado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El objetivo es que a través de un esfuerzo conjunto del IMSS, gobierno del estado y autoridades comunitarias se garanticen servicios médicos de calidad y ampliar la infraestructura hospitalaria en la región.

Durante una gira de trabajo de Robledo Aburto por la entidad michoacana, en la que estuvo acompañado por el mandatario estatal, se resaltó que, la colaboración interinstitucional permitió definir proyectos estratégicos que fortalecen la atención preventiva, la capacidad hospitalaria y el acceso a la seguridad social, en beneficio de miles de derechohabientes.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 86 en Uruapan, -inaugurado en mayo de 2024-, en la actualidad está incorporando nuevos servicios y más personal, cuenta con 90 camas censables, 49 camas no censables, 15 consultorios de especialidades y tres quirófanos centrales, además de servicios como Banco de Sangre, laboratorio clínico, farmacia y una Unidad de Cuidados Intensivos para adultos, con servicios como: áreas de nutrición, trabajo social y atención integral para pacientes en estado crítico.

El nosocomio atiende a una población adscrita de 267,869 derechohabientes y recibe referencias de diversas UMF de la región, al contar con especialidades como: cardiología, cirugía general y pediátrica, ginecología, medicina interna, oftalmología, pediatría, traumatología y ortopedia, urología, convirtiéndose en un centro clave para la atención especializada en la zona.

Con una productividad –al cierre de noviembre pasado-, de 151,519 atenciones, más de 32 mil consultas de especialidades, 18,834 atenciones en urgencias, 2,735 cirugías y 5 mil 826 egresos hospitalarios, refleja el papel fundamental en la atención médica de la región.

Como parte del compromiso del gobierno federal a través del IMSS, por construir un sistema de salud más equitativo y cercano a las necesidades de la población de Michoacán, se resaltó que el referido Hospital General de Zona, cuenta con equipo médico de última generación que fortalece la calidad en la atención, como un equipo de Rayos X fijo, dos equipos de Rayos X transportables, un mastógrafo digital y 6 equipos de ultrasonido, lo que permite realizar diagnósticos oportunos y garantizar servicios especializados para los derechohabientes.

Asimismo, se proyectaron mejoras significativas incluida la instalación de una Sala de Endoscopia, la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos con seis cunas neonatales, tres camas pediátricas y más camas para adultos y se realizó la incorporación de un Consultorio de Neurocirugía, atención obstétrica, un servicio de transfusión y el incremento de sillones de hemodiálisis de 4 a 10.