Internacional Socialista expulsó al PRI de su lista de miembros por “ya no ser de izquierda”

Internacional Socialista ya expulsó al PRI de su lista de miembros Te contamos los motivos (Cuartoscuro y EFE)

Este 3 de diciembre, la Internacional Socialista; una organización internacional de partidos políticos socialdemócratas, socialistas y laboristas, anunció que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue expulsado de sus miembros militantes.

Esta decisión fue tomada en el Consejo Mundial de la Internacional Socialista 2025, realizado en Malta y encabezado por el presidente de España, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Laborista y primer ministro de Malta, Robert Abela.

¿Por qué la Internacional Socialista expulsó al PRI de sus miembros?

La integración del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Internacional Socialista, ha sido sumamente cuestionada desde que se unió en 2003, debido a las características conservadoras del partido.

El PRI instauró el neoliberalismo en México con Carlos Salinas de Gortari en 1994, y se caracteriza por la implementación de políticas económicas de libre mercado, características opuestas a las de La IS, fundada en 1951, organización que aglutina a 168 agrupaciones políticas de todo el mundo y se identifica con la socialdemocracia, la ideología socialista y el compromiso laborista.

Sin embargo, este 3 de noviembre, la IS decidió la expulsión del PRI de sus filas, tras las recientes acciones que ha protagonizado Alito Moreno, presidente nacional del partido.

El PRI es integrante de la Internacional Socialista desde 2003, y su pertenencia fue aprobada por su XXII Congreso, celebrado en São Paulo, de acuerdo con la Revista Perspectiva Priista en su edición No. 11.

Una de las causas que provocó la expulsión del partido que gobernó México durante 70 años, se debió a las acciones que su líder ha protagonizado en la última recta del año, las cuales, según la organización internacional, resultan contrarias al código de ética de la IS.

Una de estas acciones es la agresión protagonizada por el senador y presidente nacional del PRI, Alito Moreno, hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, en el Senado.

La imagen muestra a Alito Moreno agrediendo con empujones, golpes e insultos a Noroña, tras concluir el Himno Nacional, que da cierre al consejo en la tribuna.

El PRI se ha convertido en un partido de extrema derecha, considera la IS.

Tras la alianza del PRI con el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones federales de 2021 y 2024, la IS considera que este organismo se ha volcado hacia la extrema derecha, una de las causas fundamentales para vetarlo de sus miembros.

La decisión tomada por la organización dirigida por el presidente español, Pedro Sánchez, tiene como trasfondo la carencia de legitimidad del comité de América Latina.

El comité de ética de la IS en Madrid, no reconoce la elección de los liderazgos en este lado del mundo, por lo que ha decidido prescindir de la militancia en sus filas de organismos políticos como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde Alito es presidente nacional, entre otros.