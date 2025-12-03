¿Quién es Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR? Conoce quién será la titular de la FGR durante 9 años FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Tras la reciente designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República, después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre, conoce quién será la encargada de investigar delitos a nivel federal y procurar que se haga justicia.

Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 votos nulos, Ernestina Godoy se convierte en titular de la Fiscalía General de la República. Quien, además, antes de ocupar este nuevo cargo, se desempeñó como consejera jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ernestina Godoy Ramos, originaria de la Ciudad de México, es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, Godoy estudió la secundaria y el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos Quinto, también de la UNAM.

Fue fundadora y continúa siendo participe de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. A su vez, también participó en organizaciones civiles como Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.

También, a lo largo de su trayectoria, fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, encargada de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, firmados por el EZLN y el Gobierno Mexicano.

Trayectoria de Ernestina Godoy como servidora pública

En el 2000, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, Ernestina Godoy se desempeñó como Directora General de Estadios Jurídicos y Legislativos de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del entonces llamado Distrito Federal.

Tiempo después, participó junto con Clara Brugada en la Procuraduría Social del Distrito Federal del 2008 al 2009, para posteriormente convertirse en la Directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa hasta el 2012.

Trayectoria de Ernestina Godoy como legisladora

En el 2012 fue electa como diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal y en 2015 se convirtió en diputada federal por el Distrito 4 de Iztapalapa, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Y en 2018 se desempeñó como diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el distrito 28 en Iztapalapa, además de ser Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y Presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Trayectoria como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

En 2018 fue nombrada Procuradora General de Justicia de la antes llamada Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), y que desde el 2020 se llama Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En 2024, año en el que dejó la fiscalía, Ernestina Godoy, dentro del 4to informe de labores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México destacó cuáles fueron algunos de sus logros como titular:

Se aplicó el protocolo de feminicidio para la investigación de toda investigación violenta de mujeres.

Se creó la Fiscalía Especializada en la Investigación de Feminicidio.

Se obtuvieron 6 mil 994 sentencias condenatorias.

Se vincularon a proceso a más de 33 mil imputados.

Este miércoles, después de ser nombrada titular de la Fiscalía General de la República, fue cuestionada por senadores sobre su cercanía con el partido político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.