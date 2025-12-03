¡Sin sorpresas! Nombra Senado a Ernestina Godoy nueva titular de la FGR por 9 años

Ernestina Godoy Ernestina Godoy Ramos, durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado de la República en la que compareció ante el pleno previo a la votación de la terna integrada también por Maribel Bojórquez Beltrán y Luz María Zarza Delgado, para ocupar el cargo a la Fiscalía General de la República. (Mario Jasso)

Luego de cuatro horas de proceso legislativo, Ernestina Godoy será la próxima Fiscal General de la República por 9 años tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a ese órgano.

Por 97 votos a favor, 19 en contra y 11 votos nulos, el Senado de la República designó a Godoy como la segunda Fiscal General en ser electa.

Godoy se impuso a Maribel Bojórquez Beltrán y Luz María Zarza Delgado, las otras integrante de la terna que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, quienes no obtuvieron un solo voto.

Acto seguido, Godoy rindió protesta como Fiscal General de la República por el periodo 2025-2034.

Durante el proceso, Godoy fue cuestionada por senadoras y senadores de la oposición, sobre todo por su dudosa autonomía e independencia, dada su evidente cercanía con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lilly Téllez del PAN, denunció amenazas de Adán Augusto López y le pregunto si archivará los expedientes de investigación en su contra y de otros personajes ligados a Morena.

“El narco senador Adán augusto López envió mensajes a senadores para que hoy seamos dóciles ante usted, bajo amenaza de que usted será enemiga personal de quienes la cuestionen duramente; ¿usted lo ordeno, sabia de la amenaza, va a proceder contra Adán López por ser padrino del cártel de la barredora por enriquecimiento ilícito y financiamiento ilegal de campañas políticas de morena, va a dar impunidad a Adán López porque el opero para que usted sea fiscal, va a enterrar las capetas contra Andy López Beltrán por enriquecimiento ilícito, robo y contrabando de gasolina y su relación con carteles?”

Carolina Viggiano, senadora y secretaria general del PRI, demandó a Godoy no dar carpetazo al caso mas grande de corrupción de México, el huachicol fiscal, donde están implicados funcionarios de al menos 10 dependencias públicas, notarios y particulares.

“Es imposibles que esta coordinación criminal dentro del estado pueda darse bajo las órdenes de funcionarios de nivel medio, como los que ya están detenidos, es obvio que existe una red criminal a los mas altos niveles de la administración pública, la nueva titular tiene que enfrentar y consignar el mayor caso de corrupción a nivel nacional”.

Aunque Godoy no respondió directamente, ninguna de las preguntas que le formularon las y los senadores, si dijo que la Fiscalía debe caracterizarse por una investigación profesional, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos y lo que sí hizo fue hacer suyo el decálogo para la fiscalía que propuso Movimiento Ciudadano, que acabó votando por ella.

Indicó que su objetivo es consolidar una institución “moderna y eficaz”, capaz de atender delitos de alto impacto y fortalecer la coordinación con fiscalías estatales.

También, la exconsejera jurídica del Ejecutivo lanzó la siguiente advertencia:

“Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifestar, no se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”.

La nueva fiscal general de la República se comprometió para “avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que nos aseguren cero tolerancias a la tortura y tratos crueles.

Dijo que se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión, se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones de derecho humano, pues la fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad.