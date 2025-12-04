Oposición vota contra sus propias reservas en dictamen por explotación de agua, acusa diputada Rivera Vivanco

Durante el debate por la presentación de propuestas de modificación al dictamen por el manejo y aprovechamiento del agua, la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco cuestionó a la oposición por mantener su discurso en contra de expedir la Ley General del Agua y contra reformas a la Ley Nacional de Aguas aun cuando fueron aprobadas por el pleno 18 reservas, entre ellas las que surgieron de las bancadas opositoras.

Rivera vivanco lamentó las posturas que denotan el deseo negativo de que país avance hacia un modelo justo y ordenado en el uso del agua.

Señaló que al cumplirse más de 13 horas de discusión se habían incorporado 18 reservas, propuestas de modificación aceptadas y que reiteran que el agua es de la nación.

“En más de 13 horas que ya llevamos de discusión se han incorporado 18 reservas, que ya se presentaron. Y estas reservas dejan en claro que el agua es de la nación y se fortalece el control del Estado sobre el agua, y también se fortalece la planeación hídrica y la capacidad del gobierno para evitar los abusos, el acaparamiento y la corrupción.

“El agua no se privatiza, el agua se protege, el agua se planifica y el agua es de México. Y fíjense cómo se delata la oposición, cómo se delata la mala fe de esa oposición hacia el pueblo, pues, aun quedando incorporados aspectos que ustedes mismos observaron o propusieron, han decidido votar en contra. La pregunta es por qué, qué hay detrás, entonces, de esa simulación”, dijo en tribuna la legisladora por Puebla.

Consideró que la oposición en realidad busca defender intereses de grandes corporativos, “de ese lucro que lograron en medio del desorden la corrupción y la opacidad en el pasado cuando se entregaron concesiones sin control cuando no se vigiló el cumplimiento, cuando se utilizó el agua como un botín político y económico. Eso se acabó, compañeras y compañeros de oposición. Esta reforma ayuda a terminar de sellar esa puerta que algunos quieren volver a abrir”, expresó.

CDMX