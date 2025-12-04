Prepara tus vacaciones en el Tren Maya: estas son las promociones y paquetes de viaje

Las vacaciones de diciembre están cada vez más cerca y la Secretaría de Turismo trae nuevas promociones y paquetes para viajar en el sur del país a través del Tren Maya. Una de las obras insignia de los gobiernos de la “Cuarta Transformación” volverá a ofrecer posibilidades de viaje a través de este medio y sus hoteles como parte de sus estrategias de impulsar el turismo y economía regional.
Turismo y Tren Maya presentan paquetes para vacaciones de diciembre 2025
Tal como ha ocurrido en años anteriores y en otras épocas de vacaciones, la Secretaría del Turismo y la dirección de Tren Maya dieron a conocer de los 12 paquetes de viajes que estarán poniendo en promoción para que puedas reservar a partir de hoy y pasar tus fiestas decembrinas en la parte sureste del país.
Paquetes y fechas de viaje para vacaciones del Tren Maya
Estos son los 12 paquetes de viaje que ofrece el Tren Maya para vacaciones en diciembre y enero. Todos incluyen vuelo redondo, hospedaje, transporte y una serie de actividades para disfrutar con familiares y amigos.
- Corazón de los Antiguos | desde 19,434 $
- Paraíso del Mayab | desde 24,147 $
- Tierra del Jaguar | desde 17,803 $
- Mares y Lagunas | desde 17,586 $
- Santuario Maya | desde 26,826 $
- Ruta de las Maravillas | desde 14,760
- Entre Pirámides y Palmares | desde 24,523 $
- Entre Lagunas y Leyendas | desde 15,145 $
- Alma Libre en el Caribe | desde 17,947
- El Expreso de Año Nuevo | desde 22,998 $
- Un Tesoro Maya | desde 23,741 $
- Raíces Mayas | desde 19,067 $
Cada paquete tiene un número de días, lugares, hoteles y actividades diferentes. Para consultar cada uno de estos paquetes, ingresa al sitio oficial de paquetes turísticos del Tren Maya.
Cómo y dónde reservar paquetes turísticos del Tren Maya
Una vez que tengas definido cuál es el paquete vacacional de tu interés, deberás contactar al servicio a cliente vía web con el código QR que ofrecieron durante la conferencia matutina, hacer tu solicitud de cotización y concluir con la solicitud de reserva oficial.
También, lo puedes hacer vía telefónica a través de 59 66 89 11 16.