¿Quién es Alex Tonatiuh, el encargado de investigar corrupción en aduanas al que EU le quitó su visa?

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que Estados Unidos revocara su visa. El funcionario, nombrado a inicios de 2025, es uno de los responsables de indagar prácticas irregulares en las importaciones, así como esquemas vinculados al llamado huachicol fiscal, una de las áreas más sensibles dentro del comercio exterior del país.

A lo largo de su trayectoria en aduanas ha ocupado distintos cargos operativos y administrativos, entre ellos la dirección de Recaudación en la propia ANAM. Su labor incluye rastrear redes de contrabando, subvaluación de mercancías y posibles fraudes fiscales. Sin embargo, su perfil ha generado polémica debido a señalamientos sobre presuntas irregularidades en su patrimonio y vínculos con una empresa sancionada por el fisco, hechos que él ha negado en distintas ocasiones.

Revocación de visa desata nuevas dudas sobre su labor en aduanas

La cancelación de su visa por parte del gobierno estadounidense agudizó los cuestionamientos. De acuerdo con información difundida por medios, la medida se aplicó bajo una disposición que permite retirar documentos de ingreso a personas consideradas un riesgo para la seguridad o relacionadas con actividades ilícitas. Aunque no se detallaron las causas específicas, el caso desató especulaciones sobre la postura de Washington frente a ciertos funcionarios mexicanos.

Márquez Hernández aseguró que la revocación es un asunto administrativo que no afecta su labor dentro de la ANAM y que analizará la posibilidad de solicitar una nueva visa más adelante. Mientras tanto, el episodio alimenta el debate sobre la supervisión, transparencia y credibilidad en los órganos encargados de combatir la corrupción aduanera en el país.