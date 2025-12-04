Reforma a Ley de Aguas evitará acaparamiento y sobreexplotación del vital líquido

Efraín Morales López, titular de la Conagua (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Reforma a Ley del Agua — “Esta reforma va a permitir que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizado y terminar con la visión de que ha causado muchas afectaciones en nuestro país, como el acaparamiento, la sobreexplotación, como un mercado ilegal en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de la mayoría”, destacó este jueves en Palacio Nacional, Efraín Morales López, titular de la Conagua, al asegurar que la reforma a la Ley General de Aguas no afectará a productores del campo como se pretende ver.

El titular de la comisión Nacional del Agua subrayó que “hay quienes concentran grandes cantidades de aguas y las venden además con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades. Eso es lo que es el espíritu, el corazón de esta iniciativa”.

En la misma línea, resaltó que con esta reforma se contará con un sistema de concesiones de agua transparente y público, sin tolerancia a la corrupción.

Al tocar el tema de quienes han expresado su oposición a estas modificaciones a la Ley del Agua, Efraín Morales fue certero y señaló que estos son “actos desesperados de aquellos que ven perder sus privilegios, de aquellos que durante años se han enriquecido a costillas de un recurso natural tan preciado para todas y todos los mexicanos”.

Asimismo, resaltó que es importante “que podamos contar con agua suficiente para garantizar el derecho de las personas, que abramos la llave de nuestras casas y que contemos con agua, que aquellas comunidades que históricamente han sido privadas del vital líquido puedan contar con éste” sin que exista el acaparamiento.

El funcionario de la Conagua refirió que “se reconoce a los sistemas comunitarios que operan de una manera tradicional en muchas regiones de nuestro país”.

Sin desviarse del tema, Efraín Morales destacó que con esta reforma “parte de lo que se está estableciendo en la iniciativa es castigar el delito de la corrupción” como cuando se ofrecen “dádivas para obtener un título de conexión”.

A los productores les convocó a mantenerse informados, que “no caigan en narrativas falsas, que tengan confianza en que ellos van a ser los más beneficiados con esta ley, ya que es un acto de justicia para México”.

La Crónica de Hoy 2025