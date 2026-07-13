Pasajera sobrevive a desplome de aeronave en Nuevo León y narra lo que ocurrió Persona a bordo de la aeronave que se desplomó en Nuevo León narró lo ocurrido en redes sociales (RR. SS)

Tras el desplome de una aeronave en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, se reportan tres lesionados, mientras que una de las pasajeras compartió en un video imágenes de lo ocurrido.

Durante la tarde de este lunes 13 de julio, una aeronave se desplomó en una zona ejidal del municipio de Pesquería, en Nuevo León; la nave, perteneciente a la empresa Aerus, se dirigía al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Pasajera comparte video tras la caída de la aeronave en Nuevo León

Por otra parte, una de las pasajeras, identificada como Ingrid Valenzuela, compartió en sus redes sociales los momentos posteriores al desplome de la aeronave.

En los videos compartidos se muestra cómo quedó la aeronave después del accidente, así como a quien parece ser uno de los tripulantes pidiendo apoyo, mientras que en una nueva toma la usuaria aparece en una ambulancia.

En el video, Ingrid Valenzuela escribió: “Vengan por nosotros, Dios es grande”, mientras señalaba estar “en medio de la nada”. También compartió que, a pesar de haber recibido un golpe, se encontraba bien y que estaban a la espera de la policía y de una ambulancia.

¿Qué se sabe del desplome de la aeronave en Nuevo León hoy?

De acuerdo con Aerus, empresa a la cual pertenecía la nave que se desplomó este lunes, el incidente ocurrió alrededor de las 14:45 horas, cuando la aeronave de matrícula XA-RFD, que operaba el vuelo ZV165 con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey, presentó un percance durante su llegada, por lo que se tuvo que realizar un aterrizaje precautorio aproximadamente a 2.5 millas náuticas al norte de las inmediaciones del aeropuerto.

El desplome ocurrió en las inmediaciones de la carretera Miguel Alemán y Río Zacatequitas, a la altura de la colonia Zacatecas, El Calvario y Rodeo, en el municipio de Pesquería.

¿Cuál es el saldo oficial de víctimas por el accidente aéreo al momento?

Asimismo, la empresa Aerus detalló en un comunicado que en la aeronave únicamente iban a bordo dos tripulantes y un pasajero, quienes se encuentran bien, recibiendo valoración y atención médica preventiva.

Del mismo modo, las autoridades correspondientes no han compartido información relacionada con la identidad de los heridos ni el grado de sus lesiones.

¿Cuáles fueron las causas del desplome de la aeronave?

Por otra parte, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas del accidente.

La empresa Aerus señaló que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer las circunstancias del incidente.