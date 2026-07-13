Pide Morena a oposición dejar de lado diferencias y actuar con humanismo en favor de migrantes

Ariadna Montiel busca convencer a la oposición de sumarse al llamado de la presidenta Sheinbaum en defensa de los migrantes mexicanos en EE.UU (Camila Ayala Benabib)

Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia nacional de Morena pidió a todos los partidos políticos dejar de lado las diferencias para actuar “con un profundo sentido humanista y patriótico”, en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y advirtió que se trata de una causa de Estado y responsabilidad compartida.

“Hacemos una respetuosa convocatoria a todas las fuerzas políticas para sumarnos a las acciones de acompañamiento y de solicitud de información con la finalidad de esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestros connacionales”, demandó

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, recalcó que la defensa de nuestros connacionales en el exterior es una causa de Estado y una responsabilidad compartida por lo cual es momento de dejar de lado cualquier diferencia política y actuar con un profundo sentido humanista y patriótico.

Po ello refrendó su respaldo al llamado de la Presidenta Sheinbaum para actuar con solidaridad y unidad en defensa de nuestros connacionales que radican en Estados Unidos.

Aseveró que todas las acciones diplomáticas, consulares e institucionales que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender esta situación y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas son un reflejo del compromiso con la protección y defensa de los mexicanos que viven fuera de nuestro país y que contribuyen todos los días al bienestar de sus familias, al desarrollo de México y también al de la nación vecina.

En tanto el Partido del Trabajo se sumó al llamado presidencial contra la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hacia los mexicanos migrantes, que ha provocado el deceso de 17 connacionales durante la actual administración.

Se sumó a la exigencia para que el ICE respete el derecho internacional, los principios humanitarios y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El PT consideró que el uso desmesurado de la fuerza, el abuso y la negligencia no pueden ser tolerados bajo ningún precepto contra los migrantes.

Em ese sentido , avaló plenamente las acciones diplomáticas y jurídicas anunciadas por el Gobierno de México para esclarecer cada uno de los casos, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar que ninguna muerte quede en la impunidad.

El único de la oposición que salió al paso fue el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Maynez quien se sumó a la exigencia de una investigación exhaustiva sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de miembros del ICE.

“Los excesos de la actuación del ICE han sido evidentes y desproporcionados .Acompañamos la exigencia de una investigación exhaustiva al respecto”, indicó