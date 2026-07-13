Pide Morena a oposición dejar de lado diferencias y actuar con humanismo en favor de migrantes

Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia nacional de Morena pidió a todos los partidos políticos dejar de lado las diferencias para actuar “con un profundo sentido humanista y patriótico”, en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y advirtió que se trata de una causa de Estado y responsabilidad compartida.
“Hacemos una respetuosa convocatoria a todas las fuerzas políticas para sumarnos a las acciones de acompañamiento y de solicitud de información con la finalidad de esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestros connacionales”, demandó
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, recalcó que la defensa de nuestros connacionales en el exterior es una causa de Estado y una responsabilidad compartida por lo cual es momento de dejar de lado cualquier diferencia política y actuar con un profundo sentido humanista y patriótico.
Po ello refrendó su respaldo al llamado de la Presidenta Sheinbaum para actuar con solidaridad y unidad en defensa de nuestros connacionales que radican en Estados Unidos.
Aseveró que todas las acciones diplomáticas, consulares e institucionales que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender esta situación y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas son un reflejo del compromiso con la protección y defensa de los mexicanos que viven fuera de nuestro país y que contribuyen todos los días al bienestar de sus familias, al desarrollo de México y también al de la nación vecina.
En tanto el Partido del Trabajo se sumó al llamado presidencial contra la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hacia los mexicanos migrantes, que ha provocado el deceso de 17 connacionales durante la actual administración.
Se sumó a la exigencia para que el ICE respete el derecho internacional, los principios humanitarios y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El PT consideró que el uso desmesurado de la fuerza, el abuso y la negligencia no pueden ser tolerados bajo ningún precepto contra los migrantes.
Em ese sentido , avaló plenamente las acciones diplomáticas y jurídicas anunciadas por el Gobierno de México para esclarecer cada uno de los casos, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar que ninguna muerte quede en la impunidad.
El único de la oposición que salió al paso fue el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Maynez quien se sumó a la exigencia de una investigación exhaustiva sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de miembros del ICE.
“Los excesos de la actuación del ICE han sido evidentes y desproporcionados .Acompañamos la exigencia de una investigación exhaustiva al respecto”, indicó