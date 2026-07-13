Techos Solares Techos Solares del Bienestar: ¿Quién, cómo y dónde pueden solicitarlos? (Pexels)

Como parte de las políticas de transición energética y apoyo a la economía familiar, el Gobierno de México ha puesto en marcha el programa Techos Solares del Bienestar. Esta iniciativa busca la instalación gratuita de sistemas de paneles solares en los hogares, permitiendo un ahorro drástico en los recibos de luz y disminuyendo la dependencia de energías fósiles en el país.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio de paneles solares?

Para asegurar que el apoyo llegue a los sectores vulnerables, las autoridades han establecido reglas de operación basadas en el nivel socioeconómico y el consumo energético actual. El requisito indispensable es que en la vivienda habite, al menos, una persona que pertenezca a los grupos prioritarios. Las categorías que hacen elegible al hogar son:

Personas adultas mayores de 65 años.

de 65 años. Madres solteras

Personas con alguna discapacidad motriz, intelectual o sensorial.

motriz, intelectual o sensorial. Personas con enfermedades crónicas que requieran el uso continuo de energía (como equipos médicos).

que requieran el uso continuo de energía (como equipos médicos). Hogares con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

¿Cuáles son los requisitos y cómo aplicar al programa?

Para iniciar el proceso de solicitud, los interesados deben realizar un registro formal ante la secretaría correspondiente o a través de los Servidores de la Nación asignados a su localidad. Los documentos obligatorios que debes tener a la mano son:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).

con fotografía (INE o pasaporte). CURP

Comprobante de domicilio reciente.

reciente. Último recibo de luz de la CFE , donde se muestre claramente el Número de Servicio o RPU .

, donde se muestre claramente el . Correo electrónico activo del solicitante.

activo del solicitante. Número de teléfono fijo o celular de contacto.

Cabe destacar que, aunque se trata de un beneficio de gran impacto ambiental y económico, el programa opera de forma paulatina por regiones y cuenta con criterios estrictos de priorización debido al límite de equipos disponibles para cada etapa de registro.