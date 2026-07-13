Jalisco anuncia acciones inmediatas para mejorar la calidad del agua en la metrópoli

Ante los problemas de calidad y abastecimiento de agua que afectan a distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Gobierno de Jalisco anunció una serie de acciones inmediatas y obras de infraestructura que serán financiadas principalmente con recursos estatales, ante la falta de un apoyo federal integral para los proyectos hidráulicos presentados por la entidad.

Anuncia Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acciones inmediatas para atender calidad del agua en la metrópoli tapatía

El Gobernador Pablo Lemus Navarro señaló que, hasta el momento, el Estado no ha recibido recursos de la Federación para las obras de infraestructura hídrica planteadas, entre ellas la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), en Miravalle, y el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara.

“Hasta este momento, no hemos recibido una respuesta positiva de la Federación para aportar recursos. Cero pesos, cero centavos de la Federación han llegado hasta el día de hoy, para cualquier proyecto de infraestructura en Jalisco”, afirmó.

Frente a esta situación, Lemus Navarro aseguró que la prioridad será atender la calidad del agua que llega a los hogares de la metrópoli y avanzar en soluciones de corto, mediano y largo plazo.

“Hoy la estrategia principal que estamos siguiendo es invertir en la calidad y potabilización del agua para la AMG (...) En Jalisco, vamos a seguir trabajando, invirtiendo y solucionando los problemas que son de mayor preocupación para la gente”, señaló.

El problema: calidad y abastecimiento del agua

La estrategia estatal busca responder a los reportes ciudadanos sobre problemas en la calidad del agua y fortalecer un sistema que requiere intervenciones tanto en la potabilización como en la distribución.

Como parte de las medidas de mediano plazo, el SIAPA continuará con el lavado de tanques, la revisión de los sistemas de distribución y la verificación de las plantas potabilizadoras, además de mantener cuadrillas de atención las 24 horas en los puntos considerados críticos.

El Gobierno estatal también planteó la necesidad de fortalecer el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, debido a que alrededor de 60 por ciento del suministro de agua de la metrópoli proviene del Lago de Chapala.

“En equipo vamos a resolver la problemática del agua que tenemos para el Área Metropolitana de Guadalajara. Ese es el espíritu, el trabajo en equipo, la visión técnica y de largo plazo”, agregó Lemus Navarro.

Obras por 3 mil 500 millones de pesos

Entre los proyectos estratégicos se encuentra la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle, para la cual se estima una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

Actualmente se trabaja en la rehabilitación de 66 celdas de la planta, intervención que se prevé concluir en octubre. También se encuentra en proceso la licitación de cuatro módulos de sedimentación para un nuevo módulo con capacidad de distribuir 2 mil litros de agua por segundo, cuya conclusión está proyectada para marzo de 2027.

A esto se suma la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema de La Calera, con una inversión estimada de mil millones de pesos, que permitirá transferir el abasto del sistema antiguo hacia el Acueducto Chapala-Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades estatales, el complemento de estas obras permitirá mejorar la calidad del agua para alrededor de 60 por ciento de la ciudad.

Plan Hídrico llegará al Congreso

El martes 14 de julio, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, entregará ante el Congreso de Jalisco el Plan Hídrico del Estado para su estudio y análisis.

El documento establecerá las medidas y proyectos previstos durante el sexenio para atender la problemática del agua con una visión de corto, mediano y largo plazo.

El Gobierno estatal también llamó a las oficinas administrativas estatales, dependencias federales y municipios a cubrir sus consumos y adeudos por el servicio de agua para sumar recursos a la atención del sistema.

Lemus Navarro aclaró además que no habrá privatización ni entrega de concesiones en el servicio de agua de la metrópoli. Los esquemas de financiamiento de largo plazo que se analizan, aseguró, mantendrán la titularidad pública del suministro.

Las acciones que se realizarán