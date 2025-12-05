Así fue la reunión entre Sheinbaum, Trump y Carney en la Casa Blanca: de esto hablaron

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves un encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, donde los tres mandatarios destacaron el buen momento de cooperación regional y la relevancia de los proyectos conjuntos rumbo al 2026.

Sheinbaum destaca la relación positiva con EE.UU. y Canadá

Durante la reunión, Sheinbaum señaló que la conversación se centró en la Copa Mundial de Fútbol 2026, un evento que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la mandataria, el torneo representa “una gran oportunidad” tanto en términos turísticos como económicos para los tres países, además de reforzar la imagen de la región como bloque.

Los líderes también dedicaron parte del encuentro a la agenda comercial trilateral, coincidiendo en la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro y ampliar la colaboración entre sus equipos económicos. Según Sheinbaum, se acordó continuar con mesas de trabajo permanentes para avanzar en temas de integración productiva, inversión y comercio.

Asimismo, los tres mandatarios subrayaron que mantienen una relación positiva y expresaron su disposición a seguir impulsando proyectos conjuntos que beneficien a América del Norte, especialmente en un contexto global de competencia y reacomodo económico.

La reunión concluyó con el compromiso de que los equipos de cada país mantengan el diálogo abierto para afianzar los acuerdos y preparar la región de cara al Mundial 2026 y a los próximos ciclos comerciales.