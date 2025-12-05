Combate frontal a corrupción y buen manejo de recursos, prioridades en Tlalnepantla

El Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz destacó que en este primer año de gobierno el combate a la corrupción es frontal y que el manejo de los recursos se ejecuta con responsabilidad financiera en la demarcacion.

Pérez Cruz se declaró un soldado de la Cuarta Transformación y reiteró su compromiso con los postulados de la misma.

En su primer informe, Raciel estuvo acompañado por Horacio Duarte, secretario general de Gobierno y pepresentante de la gobernadora Delfina Gómez.

El presidente municipal fue enfático en que “el primero de enero del año que transcurre recibimos una Ciudad endeudada, sumida en la corrupción y con un grave problema de inseguridad, hoy estamos combatiendo la impunidad originada por la administración municipal anterior, que se distinguió por una corrupción rapaz”.

Raciel Pérez

Ante un lleno total en el Teatro Centenario local, Pérez Cruz puntualizó que en diciembre del año 2021, al concluir su primer periodo como alcalde, entregó una deuda a corto plazo por 10 millones de pesos, “tres años después, recibimos una Administración con pasivos superiores a los 224 millones de pesos”.

“No somos partidarios de la impunidad, ya presentamos denuncias de carácter penal; por salud pública no puede quedar impune ese quebranto, hoy la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, cuenta con los elementos de prueba suficientes e inobjetables para actuar de manera determinante”, sentenció.

Señaló que, a pesar de lo anterior, el panorama es completamente diferente en este momento para la administración pública local, esto gracias al combate frontal contra la corrupción.

Tlalnepantla se posiciona en el séptimo lugar estatal en el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025 consolidando un Gobierno responsable, transparente y comprometido con el bienestar de sus habitantes, sealó, “hoy ante ustedes me declaro un soldado de la Cuarta Transformación, hemos practicado las virtudes del diálogo transparente y plural, la legítima discusión y el encuentro sincero de opiniones y visiones que parten de diagnósticos distintos”.

Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad. Con nuestra vocación, voluntad, emoción, entusiasmo, y todas nuestras fuerzas, estamos reconstruyendo la ciudad segura, sustentable e incluyente que todas y todos queremos y merecemos. Tlalnepantla Renace, Tlalnepantla Vive”, culminó.