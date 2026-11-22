Carrera de 5K “Ponte Pila” en CDMX

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), realizaron este domingo la carrera 5K “Ponte Pila”, en el Monumento a la Revolución, como parte de las acciones para fomentar la activación física, el bienestar y los hábitos saludables entre la población.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, se realizó de manera simultánea en las 32 entidades del país, con el propósito de acercar el deporte a todas y todos.

Destacó que estas actividades responden al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover la práctica deportiva como una herramienta para cuidar la salud, fortalecer el bienestar y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Cuando combinamos educación y deporte son la mejor fórmula para los jóvenes, para los niños, para las niñas y también para quienes ya no estamos tan jóvenes”, manifestó Delgado Carrillo.

La carrera se llevó a cabo en Avenida Paseo de la Reforma, cumpliéndose así una jornada que reunió a 137 mil 575 participantes en las 32 entidades federativas y que representó el cierre de las cinco macro clases nacionales impulsadas durante 2026 por el Gobierno de México, a través de la SEP, la Conade, Mundo de Atletismo en México y los órganos estatales de Cultura Física y Deporte.

Mario Delgado agregó que la activación física también representa una alternativa para prevenir las adicciones y alejar a las nuevas generaciones de conductas que ponen en riesgo su salud y su desarrollo, en concordancia con el llamado de la campaña “Ponte Pila”.

Por su parte, el director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, informó que esta carrera representó el cierre de cinco actividades de activación física masiva realizadas a nivel nacional, y destacó el valor del deporte como una herramienta de transformación social.

“Esta carrera es con la que cerramos estas cinco actividades de activación masiva a nivel nacional. Quiero decirles que el deporte es lo más maravilloso”, enfatizó.

Añadió que el deporte transforma vidas y reconoció la participación de quienes se sumaron a esta jornada: “Hoy estamos aquí reunidos en algo tan noble, tan bonito como esta carrera; que lo disfruten, que de aquí sigamos corriendo, animándonos y haciendo deporte”.

La jornada reunió a familias, jóvenes y personas de distintas edades en torno a una causa común: hacer del deporte una práctica cotidiana y fortalecer una cultura de prevención y bienestar.