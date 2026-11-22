El Tiburón ballena en Baja California Sur

A partir del 19 de noviembre de 2026 y hasta el 30 de abril de 2027, los visitantes nacionales e internacionales podrán disfrutat de la observación y el nado del tiburón ballena, espécimen que nada en el Golfo de California, justo frente a la bahía de La Paz, Baja California Sur.

Este es uno de los eventos más espectaculares que se pueden vivir a finales del otoño y durante el invierno en el estado.

El avistamiento se puede hacer únicamente con empresas y tours autorizados en el Área de Refugio del tiburón ballena, precisamente en la Bahía de La Paz.

Dicha bahía es una zona de crianza para los ejemplares jóvenes, que llegan a finales de cada año para alimentarse cerca de la costa.

Estos peces pueden medir hasta 20 metros de largo, pesar hasta 20 toneladas y nadar a una velocidad muy pausada de 5 kilómetros por hora.

Además de lo impresionante que es su tamaño, cada tiburón tiene un patrón único de manchas blancas en la piel. Literalmente no hay dos iguales. Cada uno tiene sus propias “huellas digitales”. Gracias a ello, cada tiburón se puede identificar, observar y fotografiar.

La observación y el nado con el tiburón ballena son posibles gracias a que son animales inofensivos para los humanos. No son territoriales ni agresivos.

La presencia de personas a su alrededor suele no perturbarlos, siempre que se sigan los protocolos de seguridad y cuidado en el medio marino.

La apertura de la temporada de observación y nado con el tiburón ballena es el momento ideal para visitar La Paz, y vivir una experiencia grata en este espacio donde convergen el Océano Pacífico, el Golfo de California y el desierto peninsular.