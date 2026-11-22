Genoveva Huerta





La bancada del PAN en el Congreso de la Unión propuso cinco medidas para reforzar la vacunación contra el sarampión en México, ante el aumento de contagios y fallecimientos registrados durante 2025 y 2026, que, de acuerdo con las legisladoras del partido, superan los 20 mil casos y 50 muertes.

La diputada federal Genoveva Huerta señaló que la transmisión del virus se ha extendido debido a deficiencias en la cobertura de vacunación y en los procesos de adquisición y distribución de biológicos, por lo que consideró necesario fortalecer la estrategia sanitaria federal.

Planetó garantizar el abasto permanente de vacunas contra el sarampión en todos los centros de salud del país; intensificar las jornadas de inmunización en aeropuertos, terminales de autobuses, mercados, escuelas y espacios públicos, así como publicar información actualizada sobre las dosis disponibles, la cobertura de vacunación, los casos confirmados y la población que aún no ha sido inmunizada.

También propuso desplegar brigadas de vacunación en colonias con mayor riesgo, con prioridad para niñas, niños y comunidades vulnerables, además de establecer metas verificables para incrementar la cobertura y contener la transmisión de la enfermedad.

Sostuvo que la falta de vacunación en algunas comunidades evidencia problemas en la estrategia sanitaria y acusó al gobierno federal de no garantizar los recursos necesarios para atender la situación.

La legisladora atribuyó parte del rezago en materia de salud a decisiones de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionó el manejo de los recursos destinados al sector.

Por su parte, la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, expresó su preocupación por el incremento de contagios, particularmente entre menores de edad, y señaló que México perdió en noviembre la certificación como país libre de sarampión.

Afirmó que entre 2022 y 2025 se registró un subejercicio de 44 mil millones de pesos, recursos que, aseguró, no fueron utilizados para la compra de medicamentos y vacunas.

Del mismo modo, cuestionó la eliminación de las semanas de vacunación y consideró que las deficiencias en la adquisición y distribución de biológicos, junto con la falta de registros precisos sobre las comunidades que no cuentan con esquemas completos, han contribuido al problema.

Ante este panorama, las legisladoras exigieron a las autoridades sanitarias un informe detallado sobre la disponibilidad real de vacunas, la instalación inmediata de cercos epidemiológicos y el inicio de una campaña nacional de inmunización en todas las entidades, con atención prioritaria en las zonas vulnerables.

Las representantes del PAN advirtieron que el repunte de la enfermedad requiere una respuesta sanitaria con planeación, transparencia y seguimiento de la cobertura de vacunación.